8-jarige meisie se lyk in woud gevind

’n Agtjarige meisie is dood gevind in ’n woud in Namahadi naby QwaQwa in die Vrystaat, sê die polisie.

’n Inwoner wat Maandagoggend in die Kgatleng-gebied gestap het, het op Nomthandazo Nhlapo se lyk afgekom, sê sers. Mmako Mophiring.

Sy het wonde aan haar kop en hande gehad. Die polisie weet nog nie hoe dit toegedien is nie. ’n Nadoodse ondersoek sal toon hoe sy dood is en of sy verkrag is.

Intussen word ’n familielid vermis wat dalk nuttige inligting oor die misdaad het.

Genl.maj. Peter Moloi, bevelvoerder van die Phuthaditjhaba-groepering, vra inwoners van QwaQwa moet na vore kom met inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming en skuldigbevinding van die “genadelose verdagte wat so ’n grusame daad gepleeg het.

“Ons kan nie in ’n samelewing woon waar ons kinders nie kan beweeg en speel waar hulle wil nie. Ons moet hulle veilig hou en veiliger plekke vir die gemeenskap skep,” sê hy.

