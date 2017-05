8 in Oos-Kaap sterf in tragiese trompopbotsing

Agt mense is Dinsdagaand dood in ’n botsing van voor tussen ’n dubbelkajuitbakkie en nog ’n voertuig op die R61 buite Ngcobo, het die Oos-Kaapse gesondheidsdepartement gesê.

Ses is op die toneel dood en twee het met hul aankoms by die All Saints-hospitaal gesterf, het ’n woordvoerder Sizwe Kupelo gesê.

Vier mense was ná die ongeluk, wat voor 19:00 gebeur het, in ’n kritieke toestand. Dis nog onduidelik in watter voertuig die agt mense was.

Sizwe het gesê motoriste se roekelose gedrag op die provinsie se paaie kos die departement miljoene rande.

Bron: News24