7- jarige verdrink in plaasdam aan die Wes-Rand

’n 7-jarige seuntjie het Donderdag in ’n dam op ’n plaas in Randfontein aan die Wes-Rand verdrink, het paramedici bevestig.

Netcare 911 woordvoerder, Athlenda Mathe, sê dat die seuntjie gister laas gesien is.

“Die polisie en ander owerhede het vir ure na die seuntjie op die plaas gesoek. Polisieduikers is toe ingeroep om die seuntjie naby die plaasdam te help soek. Ongelukkig is sy liggaam om 01:20 vangoggend gevind.”

Athlenda raai ouers en oppassers aan om “ekstra waaksaam te wees as daar waterbronne in die omtrek is”.

