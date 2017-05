6 in Gauteng betrap met honderde Sassa-kaarte

In ’n polisiedeurbraak is ses verdagtes Maandagoggend in hegtenis geneem vir onder meer die besit van 300 Sassa-kaarte.

Die mans is tussen 30 en 51 jaar oud, het kol. Lungelo Dlamini gesê. Benewens die 300 maatskapliketoelae-kaarte het die polisie ook beslag gelê op identiteitsdokumente en ’n aansienlike bedrag kontant.

Die verdagtes sal in die Heidelbergse landdroshof verskyn op verskeie aanklagte wat geldwassery en die oortreding van die Nasionale Kredietwet insluit, het hy gesê.

Van die gekonfiskeerde Sassa-kaarte is gesteel en die verdagtes het dit na bewering gebruik om bedrog teen Sassa te pleeg.

“In hierdie stadium word daar ook ondersoek ingestel om te bepaal of die bankkaarte waarop beslag gelê is, gekloonde of gesteelde kaarte is. Die polisie is besig om die eienaars van die identiteitsdokumente en Sassa-kaarte op te spoor.

“Ander items wat gekonfiskeer is, is rekenaars, selfone en drie voertuie wat die verdagtes gebruik het.”

Bron: news24.com