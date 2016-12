45 minute sonder pols en sewejarige leef steeds ná verdrinkingsvoorval in vakansiedorp

Volhardende paramedici het ’n sewejarige seun wat langer as 45 minute geen pols gehad het nie bygebring, het veiligheidsdienste Woensdag gesê.

Volgens Kyle Van Reenen, woordvoerder van Marshall Security, het die seun om sy lewe geveg ná ’n “verdrinkingsvoorval” by ’n gewilde hotel in Umhlanga Rocks, noord van Durban.

Kyle het gesê nooddienste is kort ná 14:00 na die toneel ontbied toe die seun gevind is waar hy bewusteloos in die hotel se swembad dryf.

“Die kind is uit die water gehaal en daar is gevind hy het hartstilstand. ’n Gas by die hotel wat toevallig ’n gekwalifiseerde mediese dokter is, het dadelik met kardio-pulmonêre resussitasie begin terwyl ’n oproep om bystand gemaak is.”

Kyle het gesê tydens gesamentlike pogings van verskeie nooddienste, onder meer Crisis Medical en Netcare 911, het “paramedici langer as 45 minute onvermoeid gewerk voor ’n pols herstel is”.

“Die seun is dadelik per Netcare 911-ambulans onder volgehoue gevorderde lewensondersteuning-monitering na die Umhlanga-hospitaal gehaas waar hy in ’n kritieke, maar stabiele, toestand is,” het hy gesê.



Bron: News24