3-jarige van Randburg dood ná val van 14 verdiepings uit woonstel

’n 3-jarige seuntjie is Vrydaoggend dood aangetref nadat hy by die veertiende verdieping van ’n woonstelblok in Randburg uitgeval het.

Die kleuter se ma het eers bewus geword van sy tragiese valdood toe ’n inwoner omstreeks 8.30 aan haar voordeur klop en haar vra waar haar seuntjie is.

Sy het in daardie stadium gedink hy slaap nog, maar toe sy by die slaapkamer kom, was hy nie daar nie.

Die inwoner het die ma na haar kind se liggaam op die sementblad op die grondvlak langs die woonstel geneem. Paramedici en lede van die polisie is ontbied en het die kleuter op die toneel dood verklaar.



UPDATE: Quiet returns after toddler’s fall from 14-storey building in Randburg CBD. https://t.co/QBZaLJxnG6 pic.twitter.com/vXm0ElIyXt — RandburgSun (@randburg_sun) May 5, 2017

“Die kind het na bewering by die venster van sy ma se woonstel op die veertiende vloer uitgeval,” het kapt. Makgowanyana Maja oor die tragiese voorval gesê.

Die polisie het met ’n geregtelike doodsondersoek begin.