3-jarige meisie van Kaapstad sedert Donderdag vermis

Die driejarige Courtney Peters is steeds vermis nadat sy vroeër die week in Elsiesrivier verdwyn het, sê Wes-Kaapse polisie.

Sersant Noloyiso Rwexana sê die soektog duur voort.

Die meisie is Donderdag om 08:00 vir die laaste keer op die hoek van Milkyweg en Grand View Avenue gesien.

Volgens die Pink Ladies, ’n organisasie vir kinders wat vermis is, was sy in ’n wit-en-geel T-hemp met ’n blou kortbroek geklee. Sy het ook kaalvoet geloop.

Sy word beskryf as iemand met donker hare en oë, plat ore en ’n klein neus. Sy is medium gewig en gemiddelde lengte en is laaste met poniesterte gesien.

Polsie vra dat enigeen wat die dogtertjie gesien het of dalk enige verder inligting het, vir Adjudant-offisier Lawrence by 079 894 0107 of die Elsiesrivier polisiediens by 021 933 0308 kontak.

Bron: News24