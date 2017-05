28 bouers red buurman van kaper in Johannesburg

Hy is byna voor sy huis in Kloof, Johannesburg, gekaap. Maar toe kom bouers wat op die erf langsaan doenig was, tot sy redding, vertel Dino Salado op Basically Bedfordview se Facebook-blad. Hulle het hul eie lewe gewaag om hom te red.

Dit het Saterdag gebeur en een gewapende rower het by hom in die kar geklim, skote is afgevuur, maar almal is oukei, het hy geskryf.

Bouers op die erf langs sy huis het gesien hoe die vermeende gewapende kaper uit sy Golf R klim. Hulle het halwe bakstene en groot klippe na sy kar met makkers gegooi en geskree: “’Get out of here tsotsi’s”.

En dit terwyl die man op hulle geskiet het.

Toe hy agterkom hulle gaan nie ophou nie, het hy op die vlug geslaan in sy motor, wat teen dié tyd onder meer ’n gebreekte voorruit en kantspieëltjies gehad het.

“Ek wil net die 28 werkers bedank wat aanhoudend bourommel gegooi het sodat ek genoeg tyd gehad het om in my motorhuis in te jaag en dit te sluit,” skryf hy verder.

“Dis vir my ’n riem onder die hart om Suid-Afrikaners te sien verenig teen misdaad. Julle is kampioene!”