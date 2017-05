22-jarige man in hegtenis ná vermiste tiener by hom gevind is

’n Man van 22 is die afgelope langnaweek in hegtenis geneem nadat hy saam met die vermiste tiener Brittany Barnes (17) in Blairgowrie in Johannesburg aangetref is.

Polisiebeamptes van Linden het Brittany, wat 10 dae lank vermis was, by die 22-jarige se huis gevind.

Kapt. Alex Vermaak, operasionele bevelvoerder van die Linden-polisiekantoor, het bevestig dat die jong man weens besit van dwelms en ontvoering in hegtenis geneem is, maar wou nie oor die saak uitwei nie.

Die 17-jarige tiener het op 17 April in Randparkrif gaan stap toe sy raaiselagtig verdwyn.

Haar ouers, Andrew en Elaine Barnes, het haar as vermis aangemeld by die Honeydew-polisiekantoor.



Help find 17 year old Brittany Barnes from Randpark Ridge https://t.co/FPF8PHncQq (via @randburg_sun) pic.twitter.com/N3zyZOd4rg — Local News Network (@looklocalsa) April 21, 2017

Ná ’n 10 dag lange soektog is die tiener op 27 April veilig gevind en terug in haar ouers se sorg geplaas.

“Baie dankie aan almal wat gehelp het om haar te soek,” het Elaine aan huisgenoot.com gesê.

Sy het ook die polisielede van Honeydew en Linden vir hul besonderse harde werk bedank.

“Ons is so dankbaar dat sy ongedeerd gevind is. Sy kry op die oomblik behandeling omdat sy 10 dae sonder haar medikasie vir bipolêre gemoedsteuring was. Sy het nou tyd nodig om te herstel,” het die tiener se ma gesê.

Die ouers het die ontvoeringsaak bevestig, maar wou nie daaroor uitbrei nie.