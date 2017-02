‘2016 was vir my net ’n hupstootjie,’ gesels wonderatleet Wayde van Niekerk

Die Suid-Afrikaanse atleet het tydens ’n onderhoud oor sy Laureus Wêreldsportpryse-benoeming vir Deurbraak van die Jaar gesê: “My vriende vertel my gereeld 2016 was ’n baie goeie jaar, maar vir my was 2016 net ’n hupstootjie.”

Hier is ’n paar hoogtepunte wat tydens die onderhoud na vore gekom het.

Hoe voel hy oor sy benoeming?

“Dis opwindend, want ek gaan al die benoemdes in die ander kategorieë sien. Dit was ’n enorme verrassing en ’n groot eer om benoem te word.”

En daardie goue medalje en versplintering van ’n 17-jaar oue rekord?

“Ek wil nie te veel talm rondom die feit dat ek ’n Olimpiese goue medalje gewen en die wêreldrekord verbeter het nie. Ek het as atleet soveel meer om te doen.”

Het Wayde vir een oomblik gedink hy gaan die rekord verbeter?

“Ek het verlede jaar met ’n besering gesukkel en wou net my alles gee vir die laaste wedloop. En dis wat ek gedoen het.”

Wayde noem ook dat hy ongelooflike respek het vir die atlete wat saam met hom in die wegspringblokke was.

“Ek het gegaan en my respek vir hulle getoon deur ’n mededingende wedloop te hardloop.”

Hoe het dit gebeur dat Wayde in die 400 m begin belangstel het?

“Om eerlik te wees – ek was nie juis ’n groot aanhanger van die 400 m toe ek jonger was nie. Ek het baie meer van korter afstande gehou.”

Wayde beskou dit as ’n geweldige groot eer dat die 400 m-rekord wat 17 jaar gelede deur Michael Johnson opgestel is, nou sy naam dra.

Wie was Wayde se rolmodelle in sy jeug?

“Dit was die mense met wie ek elke dag interaksie gehad het – my familie en my vriende.”

Hoe voel hy oor die ander benoemdes in sy Laureus-kategorie:

Ysland se sokkerspan: “Hoe ’n klein land bly glo het. Dis enorm.”

Fidji se sewesspan: “Ek is ’n groot sewesaanhanger en het van die Fidji-manne ontmoet. Hulle is baie gawe ouens.”

Nico Rosberg: “Hy het hard baklei en dis wonderlik om die Formule Een-kampioen te wees.”

Leicester City se sokkerspan: “Ek het hope respek vir die span, hoewel ek ’n baie groot Liverpool-aanhanger is.”

Almaz Ayana: “Ek weet hoe dit voel om ’n wêreldrekord by die Olimpiese Spele te verbeter en hoeveel voorbereiding dit haar moes kos om daardie 10 000 m-rekord te verbeter.

“Ek het geweldig baie respek vir al die benoemdes, dus sal ek in alle waarskynlikheid net in algehele verwondering na hulle almal staar.”