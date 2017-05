2 jong kinders ernstig beseer in Gauteng-ongeluk

’n Vierjarige seun en sy tweejarige suster het Maandig baie ernstige beserings opgedoen in ’n botsing tussen twee voertuie op die R42 in die Mooilande-gebied van Meyerton, Gauteng.

Nie een van die twee kinders was ten tye van die ongeluk vasgegord of in motorstoeltjies nie. Die seun is deur omstanders uit die voertuig gehelp terwyl sy sussie uit die motor geskiet het en op die pad beland het. Hul ma het wonderbaarlik met geringe beserings van die ongeluk afgekom.

Volgens ooggetuies is die botsing veroorsaak omdat een van die twee voertuie nie by ’n kruising gestop het nie.

Volgens Chris Botha, Netcare 911-woordvoerder, is die seuntjie op die toneel aan ’n ventilator gekoppel en vir die vlug na die hospitaal gestabiliseer. Sy kritiek-beseerde sussie is na dieselfde hospitaal geneem onder die volgehoue toesig van ’n gevorderde lewensondersteuningsparamedikus.

Die kinders se ma is ook deur paramedici van ’n ander nooddiens vir verdere mediese sorg na ’n hospitaal geneem.