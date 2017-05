17 gevalle van masels in Johannesburg – dis die simptome

Die Stad Johannesburg begin volgende Maandag, 15 Mei, met ’n grootskaalse inentingsveldtog teen masels.

Dis nadat 17 gevalle van hierdie siekte, wat in sommige gevalle dodelik kan wees, die afgelope tyd in Gauteng aangemeld is.

Dr. Mpho Phalatse, burgemeesterskomiteelid vir gesondheid en maatskaplike ontwikkeling, sê 13 van hierdie gevalle is in die groter Johannesburg aangemeld.



Reported #measles cases for last 6-month period, from Sep 2016 to Apr 2017. @WHO pic.twitter.com/TjEWI38BA5 — Jacopo Ottaviani (@JacopoOttaviani) May 9, 2017

“Ouers en gemeenskapsleiers kan help deur seker te maak dat hul kinders teen masels ingeënt word,” sê hy.

Phalatse het ook gewaarsku dat enige kind wat lyk asof hy aan die simptome van masels ly, dadelik na ’n gesondheidsorgsentrum geneem moet word vir ’n ondersoek.

Die Gautengse departement van gesondheid het ook besluit om gedurende Mei sowat 1 miljoen kinders van ses maande tot vyf jaar in te ent.



In #Spektrum: Die Gautengse Departement van Gesondheid het begin met ‘n veldtog om 1 miljoen kinders teen masels in te ent. #monspek1 @zarsg — Jean Esterhuizen (@baddieju) May 8, 2017

In Johannesburg word dié ouderdom tot 15 jaar verhoog.

Enigiemand wat vermoed hul kind het masels opgedoen, moet hom so gou moontlik na hul naaste dokter of kliniek neem.

Simptome van masels kom gewoonlik binne 14 dae voor nadat iemand aan die virus blootgestel is.

Dit sluit in:

1. Hoes, koors, rooi oë, ligsensitiwiteit, spierpyn, loopneus, ’n seer keel en wit kolletjies in die mond.

2. ’n Verspreide uitslag op die vel is gewoonlik ’n tipiese teken van masels. Die uitslag kan tot sewe dae aanhou. Dit verskyn gewoonlik binne die eerste drie tot vyf dae vandat jy aan die virus blootgestel is.

3. Die uitslag wat as rooi, jeukerige knoppies voorkom, ontwikkel gewoonlik aan die kop en versprei na ander dele van die lyf.

4. Masels kan gevaarlike newe-effekte hê, soos longontsteking en blindheid, en kan selfs tot die dood lei.

Sorg so tuis vir jou kind wanneer hy masels het:

1. Sonder hom af van ander mense om te keer dat die siekte versprei.

2. Hou hom minstens vier dae nadat die eerste tekens van die uitslag verskyn het, in afsondering.

3. Hou hom in ’n donker kamer, weg van sonlig.

4. Gee hom baie vloeistof in en gesonde kos.