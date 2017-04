16 voorskoolse kinders beseer in padongeluk

Die polisie in Sydenham ondersoek ’n saak van roekelose en nalatige bestuur nadat 16 voorskoolse kinders Dinsdagoggend in ’n taxi-ongeluk beseer is, het die KwaZulu-Natalse polisie gesê.

Die taxibestuurder het die kinders skool toe geneem. Hy het op Umguduluweg in Reservoir Hills beheer oor die voertuig verloor. Dit het verskeie kere gerol voor dit op die dak te lande gekom het.

Die ondersoek na die ongeluk duur voort, het lt.kol. Thulani Zwane gesê.

Met hul aankoms op die toneel het hulle die jong kinders langs die pad aangetref, het Garrith Jamieson, woordvoerder vir Rescue Care, gesê.

Nadat die 16 beseerde kinders op die toneel gestabiliseer is, is hulle na verskeie hospitale in Durban geneem vir nog behandeling, het Garrith gesê.

