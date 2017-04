14-jarige gebyt ná waarskuwing oor groot aantal witdoodshaaie in Plett-omgewing

’n 14-jarige branderplankryer is vermoedelik deur ’n witdoodshaai gebyt by ’n gewilde plek onder branderplankryers Saterdag by Keurbooms in Plettenbergbaai.

Die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI) het in ’n mediaverklaring gesê die spesie en die grootte van die haai is nog nie bevestig nie, maar haaikenners meen die bytmerk is vermoedelik dié van ’n sowat 2 m lange witdoodshaai – maar dit kan egter nog nie bevestig word nie.

Die NSRI-span is 17:07 ontbied ná berigte dat ’n persoon by The Waves, ’n gewilde plek onder branderplankryers in die kontrei, deur ’n haai gebyt is.

Met hul aankoms het hulle ’n 14-jarige seun van Port Elizabeth aangetref waar hy volgens die NSRI op die toneel deur paramedici behandel is vir die bytmerke en laserasies aan sy regterkuit.

Die tiener is volgens die verklaring in ’n stabiele toestand na die hospitaal vervoer, waar hy verdere behandeling sal ontvang en onder observasie die nag sal spandeer.

Die tiener was glo op sy branderplank saam met twee ander branderplankryers ten tye van die voorval. Hy het ’n vin sien aankom toe hy ’n stamp voel en die byt aan sy regterkuit voel. Die seun het ’n brander geneem om tot by die strand te kom waar sy pa was – wat die voorval gadegeslaan het – en ander omstanders wat hulp verleen het en nooddienste van die voorval laat weet het.

● Die NSRI het reeds Vrydag ’n verklaring uitgereik waarin hulle vakansiegangers waarsku oor ’n groot aantal witdoodshaaie wat in die omgewing gesien het.