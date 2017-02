12-jarige kind een van vyf sterftes ná gru-botsing op die N2

Vier volwassenes en een kind is dood terwyl ’n ander persoon in ’n ernstige toestand verkeer ná ’n gru-botsing tussen twee voertuie op die N2 in KwaZulu-Natal, het IPSS Medical Rescue bevestig.

“Toe parameeici op die toneel aankom, het drie insittendes in die een voertuig sowel as die bestuurder en ’n 12-jarige kind in die ander voertuig reeds aan hul wonde beswyk,” het IPSS-woordvoerder, Paul Herbst, gesê.

Die ongeluk het in die vroeë oggendure op die N2-snelweg naby Mandeni, noord van Durban, plaasgevind. Twee voertuie, ’n ligte motor en ’n sportnutsvoertuig, het trompop gebots.

’n Vroulike passasier is lewend, maar vasgekeer, in een van die voertuie gevind. Sy is uit die wrak bevry en in ’n kritieke toestand hospitaal toe geneem.

Maar met haar aankoms by die hospitaal het haar hart gaan staan, het Paul bygevoeg.

“Parademci en dokters by die Stanger-hospitaal kon haar binne minute weer bybring en sy het weer ’n normale hartklop gehad.”

Sy verkeer egter steeds in ’n kritieke toestand.

