10 goed wat jy moet weet van Jayde Panayiotou – 2 jaar ná haar dood

Dit gons reeds van Woensdag af in die Baaise hooggeregshof vir die binneverhoor van Christopher Panayiotou en sy twee medebeskuldigdes. Die verhoor het Vrydag weer voortgegaan.

1. Op 22 April 2015 is Jayde Panayiotou (28) van Port Elizabeth se lyk in ’n veld by Kwanobuhle naby Uitenhage gevind.

2. Sy het op 21 April verdwyn toe sy omstreeks halfsewe die oggend op ’n saamrygeleentheid gewag het na die Riebeek College Girls’ High School op Uitenhage waar sy ’n gr. 7-onderwyseres was.

3. Dit was nie die eerste poging om haar te ontvoer nie. Sizwe Vumazonke, die vermeende moordenaar wat intussen oorlede is, het glo in sy verklaring genoem hulle het “probleme” ervaar. Hulle het Jayde glo gereeld misgeloop terwyl sy vir vervoer gewag het. Jayde en haar beste vriendin en kollega, Cherise Swanepoel, het beurte gemaak met ritte na die skool en terug.

4. Die forensiese patoloog Kevin Fourie, wat die nadoodse ondersoek op 23 April 2015 op haar gedoen het, het getuig die skote aan haar skedel en bors het haar dood veroorsaak. Sy is drie keer geskiet. Koeëls het ook haar rugwerwel en longe getref. Die koeël wat deur haar kop gegaan het, het aan die linkerkant ingegaan en is aan die anderkant uit. Sy het ook ’n harde hou teen die kop gehad.

5. Meer as 200 polisielede was by die soektog betrokke en ’n beloning van R150 000 is uitgeloof vir iemand wat met inligting vorendag kon kom.

6. Haar man, Christopher Panayiotou, word as die vermeende baasbrein agter haar moord en ontvoering verhoor. Sy medebeskuldigdes is Sinethembe Nenembe en Zolani Sibeko. Op 4 Mei 2015 is Christopher amptelik van die moord op Jayde aangekla.

7. Christopher se lofrede vir haar begrafnis was gegrond op ’n huldeblyk geskryf deur Charles Atkins, getiteld “My Sweet Wife’s Eulogy” en die datum daarvan is Oktober 2010. Hy het aangevoer hy is nie “goed met woorde nie”.

8. Cherise Swanepoel, Jayde se vriendin en kollega, het destyds aan die ondersoekbeampte lt. Kanna Swanepoel gesê Jayde was eensaam, maar dit is nooit ondersoek nie.

Jayde was eensaam omdat Christopher altyd gewerk het, het Cherise getuig. Sy sou probeer wakker bly sodat hulle saam kon eet. Jayde sou ook nie haar slaapklere aantrek terwyl sy vir hom gewag het nie; sy wou in haar “gewone klere” wees wanneer hy ook al by die huis kom.



9. Clarishka Kapp, ’n vriendin van Christopher se minnares, Chanelle Coutts, het hom as ’n vrygewige man beskryf. Hy sou Polo-handsakke van ongeveer R2 000 elk, ’n horlosie en duur haarstileerder vir Chanelle gekoop het.

10. Op 14 November 2016 het die hof gehoor Christopher Panayiotou wou sy vrou dood hê en het glo R80 000 daarvoor betaal.