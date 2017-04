Raai wat het Oscar Pistorius met sy naam gemaak

Oscar Pistorius het sy naam as ’n handelsmerk laat registreer sowat ’n jaar voordat hy weens die dood van sy meisie, Reeva Steenkamp gevonnis is, berig TimesLive.

Dié aansoek om sy naam te laat registreer is ’n maand voor sy vonnis van ses jaar weens moord goedgekeur.

Volgens TimesLive het Oscar sy naam laat handelsmerk om te keer dat dit uitgebuit word.

Elaine Bergenthuin, ’n regskenner in intellektuele eiendom het aan TimesLive gesê dít beteken in die praktyk dat niemand byvoorbeeld ’n opleidingsentrum kan hê en dit na Oscar Pistorius vernoem nie. Mense kan ook nie ’n klerehandelsmerk of sportgoedere maak en Oscar se naam daarop sit nie.

Bergenthuin het aan TimesLive gesê voor Reeva se dood, was Oscar se “naam en beeld ’n handelsmerk wat miljoene werd”. Hy was die ambassadeur vir verskeie handelsname eksklusiewe produkte soos Nike en Thierry Muglier.

TimesLive berig Oscar het in Februarie 2015 die aansoek gebring om sy naam te laat handelsmerk. TimesLive het die dokumentasie onder oë gehad. Die aansoek is in Junie 2016 goedgekeur. Oscar is ’n maand later gevonnis.

Die handelsmerk op Oscar se naam is geldig vir 10 jaar.

Oscar se handelsmerk is spesifiek gerig op chirurgiese en mediese apparate en instrumente, ortopediese produkte en prostetiese en kunsmatige ledemate.