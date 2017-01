Oscar wag dalk nog maande om te hoor oor sy finale lot

Dit kan nog maande neem voor die uitgerekte Oscar Pistorius-hofsage eindelik tot ’n einde kom.

Boonop is daar te veel faktore wat ’n invloed op die opkomende hofverrigtinge kan hê om te voorspel wanneer die voormalige Paralimpiese atleet sal weet of hy nóg langer agter tralies moet sit.

Só meen Paul Myburgh, die registratreur van die appèlhof in Bloemfontein.

Die gevalle Suid-Afrikaanse ikoon se lot is nou in die hande van dié hof na adv. Gerrie Nel namens die staat aansoek gedoen het om teen die ses jaar vonnis wat regter Thokozile Masipa die 30-jarige in Julie verlede jaar opgelê het, te appelleer.

Die staat meen dié nuwe vonnis – opgelê omdat die appèlhof in November 2015 bevind het Oscar is wel skuldig aan moord en nie strafbare manslag soos Masipa bevind het nie – is “skokkend lig” en “buite verhouding” met só ’n ernstige misdryf waarvoor die wet ’n minimum vonnis van vyftien jaar voorskryf.

Die lemnaelheld het sy destydse meisie, Reeva Steenkamp, in die vroeë oggendure van Valentynsdag 2013 doodgeskiet en is sedertdien die middelpunt van een van die mees opspraakwekkende hofsake in die Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Sedert hy in Maart 2014 in die beskuldigdebank van die Pretoriase hooggeregshof moes inskuifel om tereg te staan op die moord van dié blonde model het die ontvouende regsage nog nie opgehou nie en die verrigtinge duur voort…

Die staat moet die hofrekord van die vonnisopleggings-verrigtinge teen 2 Maart by die appèlhof inhandig en hierna het hul ses weke om hul betooghoofde in te dien, verduidelik Paul.

Oscar se regspan, gelei deur adv. Barry Roux, het dan ’n maand om hul teenargumente te formuleer en eers as die hof beide die staat en die verdediging se betooghoofde ontvang het, sal ’n hofdatum vir die aanhoor van die appèl bepaal word.

Volgens Paul is dit onwaarskynlik dat Oscar se saak voor Augustus in die appèlhof aangehoor sal word.

Sodra ’n hofdatum vasgemaak is, sal dit ook na gelang van die hofrol en beskikbaarheid van regters bepaal word of drie of vyf regters oor die lemnaeler se lot sal beslis.

Op dié dag sal die hof eers aandui of hulle die staat verlof gee om teen Masipa se bevinding te appelleer en indien hulle dit toestaan, sal die regsgeleerdes dieselfde dag nog hul onderskeie betoë voorlê.

Daar is nie ’n tydsraamwerk aan regters se uitsprake nie, verduidelik Paul, maar gewoonlik lewer regters teen die einde van ’n termyn hul uitsprake: die eerste termyn eindig 31 Maart, die tweede 31 Mei, die derde 30 September en die laaste termyn van die jaar kom op 30 November tot ’n einde.

As die appèlhof beslis dat regter Masipa se vonnis te lig was, sal dit nie weer na haar in die Pretoriase hooggeregshof verwys word nie, maar die regters sal Oscar self ‘n nuwe vonnis oplê.