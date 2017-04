KYK VIDEO: Pa maak binne sekondes huilende baba rustig met een truuk

Jy hoef deesdae nie ver te soek vir raad oor hoe om ’n huilende baba te kalmeer en aan die slaap te sus nie.

Maar jy sal nie maklik ’n video sien waar die raad inderdaad werk en die internet laat gons nie.

Daniel Eisenman, ’n motiveringspreker en pa van San Diego, se video saam met sy babadogtertjie, Divina, is binne een week meer as 25 miljoen keer gekyk.

Daniel het die video verlede week vanaf sy bed op Facebook gelaai toe sy dogtertjie skielik begin huil het.

Daniel hou dan op praat, kyk af na haar en begin rustig ’n lang “om”-geluid maak.

Binne twee sekondes hou Divina op huil en haar klein gesiggie ontspan.

Daniel het die klank vir 20 sekondes gehou voor dit lyk asof klein Divina rustig aan die slaap raak.

Kort daarna het hy die video op sy Facebook-blad gelaai met die hutswoord #HowToStopACryingBaby.

Kykers was onmiddellik beïndruk met Daniel se truuk om die bekende “om”-geluid van Hindoeïsme en Boeddhisme te gebruik om sy babatjie rustig te maak.

Een leser meen dit werk omdat die vibrasie in die geluid wat Daniel maak dieselfde is as wat ’n babatjie in ’n ma se maag hoor.

Daniel het wel gesê dat hy en Divina se ma die “om”-geluid gemaak het nog voor hul kleinding se geboorte.

Mense wou weet of hierdie metode elke keer werk wanneer Divina huil.

Eers het Daniel geantwoord hy glo nie iets gebeur ’n tweede keer dieselfde nie.

Maar later het hy nog ’n video op Facebook geplaas wat wys die truuk werk weer op klein Divina.

Bronne: dailymail ; metro