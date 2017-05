Kan jy dalk Sarie se volgende voorbladgesig word?

“Elke voorbladvrou is sprankelend, interessant en opreg. Met haar gesig wat haar innerlike uitstraal, lok sy jou om haar storie te wíl lees,” sê Marike Nel (21), een van Sarie se voorbladwenners.

Ons land spog met van die mooiste en treffendste vroue en in hierdie kompetisie kry almal die geleentheid om hulle van naderby te leer ken.

As jy een van daardie positiewe en trots Suid-Afrikaners is, moet jy nader skuif en verder lees.

Die soektog is aan die gang vir iemand met ’n treffende gesig wat jou gaan uitlok om weer en weer daarna te kyk. Dit moet die gesig wees wat jou geheel en al verlei om die tydskrif op te tel, te koop en te lees.

Goed versorgde en gesonde hare komplementeer die gesig waarna gesoek word.

Nee, jy hoef nie ’n model of popmooi of beeldskoon te wees nie. Treffend bly die sleutel tot voorbladsukses.

Het jy ’n warm glimlag wat mense onwillekeurig uitlok om saam te glimlag? ’n Mooi stel tande gaan natuurlik hand aan hand hiermee.

Jou oë span die kroon op dié soektog. Sprankelende, helder en sprekende oë wat saam gesels, gaan gewis in jou guns tel.

Sarie se voorbladkompetisie het in 2011 begin, met Alrie Velleman (toe 20) as die eerste wenner. Vanjaar is die tydskrif op soek na sy 8ste voorbladwenner.

KLIK HIER om in te skryf (jy kan ook iemand anders inskryf).

Skryf vandag nog in!

1. Inskrywings vir die kometisie sluit 15 Mei 2017 om 08:00.

2. Daar is 2 kategorieë wat albei ’n wenner het, nl. 18 (uit skool uit) tot 30 jaar oud, en 31+.

3. Die pryse word hierdie jaar tydens die verloop van die kompetisie aangekondig.

4. Die kompetisie is in samewerking met kykNET, Nomination South Africa en Inoar South Africa.

5. Die beoordelaars kies 36 vroue en nog vier sal gekies word op grond van die aantal stemme wat hulle gekry het. Die top-40 sal in Sarie se Julie-uitgawe aangekondig word.

6. Enigiemand kan stem deur die deelnemer se inskrywing te besoek en vir haar ’n stertoekenning uit 5 te gee. Daar mag net 1 keer per deelnemer gestem word.

7. Die sluitingsdatum vir die stertoekennings is ook 15 Mei 2017 om 08:00.