Kaapse bruid vind weer liefde op 85 – kyk hartroerende troufoto’s!

Hannie Toerien van Kuilsrivier in die Kaapse Skiereiland was bevoorreg om byna 50 jaar met haar man getroud te wees, ’n mylpaal waarvan menige egpaar net kan droom.

Maar nooit sou Hannie haar kon voorstel sy sou ná haar eerste man se sterfte ’n mooi tweede kans op geluk kry nie.

Hannie se kleindogter is die plaaslike mode-ontwerper Janita Toerien, wat die afgelope week vertel het hoe Hannie en haar tweede man, John, se tweede kans op die liefde ontvou het.

“Ek het my ouma en oupa nooit sien baklei of lelik met mekaar praat nie. Hulle het net liefde vir mekaar gehad. Nadat hy ’n paar jaar gelede oorlede is, was daar ’n leemte in ouma se lewe waar eens ’n metgesel was saam met wie sy kon rondry, koffie drink of net tyd mee deurbring.

“Rondom September 2015 het sy ál meer oor ’n man met die naam John begin praat. Sy was soos ’n skoolmeisie,” skryf Janita in ’n treffende Facebook-inskrywing oor ouma Toerien – soos hulle haar liefderik noem – se tweede kans op die liefde.

“Ek het haar naderhand gevra of hy haar kêrel is, en sy het geskok gesê hy is beslis nie! Ek het haar vertel niks skort daarmee om weer iemand te ontmoet nie, ongeag of dit nou John is of nie, en dat sy nie skuldig daaroor moet voel as sy weer iemand leer ken van wie sy hou nie.”

Ouma Toerien het naderhand haar kleindogter se raad gevolg en nadat oom John eers Janita se pa se toestemming gevra het om met Hannie te trou, het die twee op 7 Mei ’n sprokiestroue gehad wat omtrent internetgebruikers se hart vermurwe, vertel Janita aan Huisgenoot.

Hannie het haar van behou en is steeds Toerien. Woensdag is boonop haar verjaardag en sy en John Wolmarans, wat ook 86 is, woon in Kuilsrivier.

“Sy wou sommer in haar mooiste kerkuitrusting trou, maar ek het gesê ek moet beslis vir haar ’n rok maak. My ouma is ’n regte dame wat jy altyd deur ’n ring kan trek.

“Sy het op 85 die tweede keer liefde gevind en dit was ’n ongelooflik spesiale geleentheid.”

Baie geluk, John en Hannie!