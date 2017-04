William, Harry en Kate praat openlik oor Prinses Diana se dood

Die hertog en hertogin van Cambridge het saam met Prins Harry gesels oor Prinses Diana se dood en hoe dit die twee seuns se lewens geraak het.

Die gesprek, wat lewendig op die Koninklike familie se Facebook-blad uitgesaai is, is deel van die Heads Together-veldtog, waarvan Harry, William en Kate kampvegters is. Die veldtog se doel om vir mense te wys hoe maklik dit kan wees om gesprekke te hê oor moeilike onderwerpe soos geestelike welstand.

William het heelwat gepraat oor die uitdagings wat vandag se jong mense in die gesig staar, waarna ’n emosionele Harry gesê het, “Ek en jy het nooit rerig oor ons ma se dood gepraat nie en ek wil nie sien hoe ander kinders deur dieselfde gaan nie.”

Kate het gesê sy dink dit is ongelooflik hoe sterk die twee broers is. “Ek dink dit is as gevolg van die trauma waardeur julle op so ’n jong ouderdom is, en omdat julle so geheg is aan mekaar.”

Die broers het ook gesê hulle praat nie naastenby genoeg oor hul ma se dood en die impak daarvan nie.