Wêreldbekende skrywer geskiet op haar wildplaas

Die wêreldbekende omgewingsaktivis en skrywer Kuki Gallmann is op haar wildplaas in Kenia geskiet.

Kuki was besig om die gebied te patrolleer toe sy in die maag gewond is. Sy is na ’n nabygeleë hospitaal gehaas en daarna per helikopter na die hoofstad, Nairobi, vervoer.

Die Italiaans-gebore skrywer is bekend vir haar boek I Dreamed of Africa, wat later ’n Hollywood-rolprent geword het met Kim Basinger in die hoofrol.

Richard Constant van die Laikipia Farmers Association sê hulle vermoed dit is herders van die Pokot-gemeenskap aangesien hulle in Maart haar plaas aangeval en dele daarvan aan die brand gesteek het.

’n Ernstige droogte in Kenia veroorsaak dat daar ’n groot tekort aan water en weiding is, wat daartoe lei dat plaaslike gemeenskappe begin het om privaat eiendom te betree.

In Maart vanjaar is 379 herders in hegtenis geneem nadat ’n Britse boer, Tristan Voorspuy, vermoor is toe sy plaas aangeval is. Hy is doodgeskiet terwyl hy besig was om een sy plase te inspekteer nadat dit aan die brand gesteek is.

Die Keniaanse regering het die droogte tot ’n nasionale ramptoestand verklaar.

Van die boere vermoed weer dat die aanvalle polities gemotiveerd is en deel is van ’n plan om hul grond af te neem.