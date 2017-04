Wêreld geskok na nóg ’n man sy lewe neem en dit oor Facebook uitsaai

’n Onrusbarende nuwe gier is besig om wêreldwyd in die sosiale media kop uit te steek – waar desperate mense dit inspan om ’n gehoor vir hul laaste daad op aarde te hê . . .

James M. Jeffrey (49) van Robertsdale in Alabama se naam is nou ook deel van die “openbare selfdood”-statistiek nadat hy homself oënskynlik koel en kalm Dinsdagaand op Facebook Live doodgeskiet het. Die rede? ’n Mislukte verhouding.

Luidens berigte was hy en sy vriendin besig om uitmekaar te gaan. Sy was glo in daardie stadium in Missisippi, maar sy was bekommerd omdat James nie op enige van haar oproepe reageer het nie. Sy het die polisie geskakel om ondersoek in te stel.

Terwyl die polisie op pad na sy huis was, verneem hulle van die skokkende wending wat verrigtinge intussen in Jeffrey se huis geneem het.

Hy was besig om op Facebook Live uit te saai, bier in die hand, rustig . . . Toe staan hy op, vat ’n vuurwapen en skiet homself in die kop. Voor 1 000 niksvermoedende mense wat na hom op Facebook gekyk het.

Van die geskokte kykers het die polisie gekontak, min wetend hulle was reeds op pad na sy huis toe.

Een van sy bure, Catherine Dodson, het dit as afgryslik bestempel. “Niemand moet ooit enigsins so-iets sien gebeur nie. Jou familie gaan dit sien, jou vriende gaan dit sien. Dit kan nooit uitgewis word nie. Hulle gaan altyd daardie laaste oomblik onthou.”

Anthony Lowery, adjudant-sherrif van Baldwin County, het aan USA Today gesê dat selfood een aspek is van James se keuse. “Maar dis ’n ander ding om mense te viktimiseer.”

Meer oor die video (wat nie vir die publiek toeganklik is nie)

In die video kan gesien word hoe Jeffrey agteroor op sy rusbank sit. Rustig. Dan kom hy nader aan die kamera en begin daarmee vroetel. Daar is ’n geluid wat klink soos ’n boodskap-notifikasie op sy selfoon.

Dan tel Jeffrey die bier op en sit weer terug. “Alive yet?”, vra hy. “Wat gaan aan?” Dan begin hy praat – oor die bier in sy hand, sy kamera . . . en nog ’n boodskap klink op. Weer stilte. Jeffrey besluit dis tyd vir nog ’n bier.

Hy staan op en daar word gehoor hoe die bierbottel teen ’n ander kletter. ’n Bottel word oopgemaak. Jeffrey keer terug tot voor die kamera.

Hy gaan sit weer en vra nogmaals “wat gaan aan”. Sy spraak is nie baie duidelik nie. Maar dit klink asof hy sê “daar’s baie vals mense daarbuite. Wat gaan aan? Voel jy goed?”

Jeffrey spandeer baie tyd om in die niet te staar. Nog ’n boodskap kom deur. “Dekselse ding gaan alweer af,” sê hy. Dan lig hy die bottel asof in ’n heildronk. “O (naam onduidelik), ’n koue een vir jou, maat. Dankie dat jy my daardie aand uitgehaal het. Ek het ’n goeie tyd gehad.”

Hy teug diep aan die bottel en noem dit ’n “pynstiller”. Stilte volg. Nog diep teue. Jeffrey breek ’n wind, staan op en gooi die leë bottel by die res. Hy gaan badkamer toe, en kom weer teruggestap. Goeters kletter in die agtergrond. Hy maak nog ’n bottel oop. “Deksels, maat,” sê hy.

Hy mompel iets van dronk en sy ma, maar dis onduidelik of hy wil hê die video moet aan haar gestuur word.

“Wat de hel man. Hou vas, ek gaan gou eers ’n paar vriend-versoeke stuur.”

Is hierdie manier van selfdood dalk die ergste vorm van wraak of is dit ’n narsistiese behoefte om enigeen deel van jou eie, onverwerkte pyn te maak?

Selfdood op Facebook en Facebook Live

Vroeër vandeesweek het Wuttisan “Tei” Wongtalay van Thailand ’n tou om sy 11 maand oue dogtertjie, Beta, se nek geknoop en haar van die dak van ’n verlate gebou in Phuket gegooi. Hy het haar moord op Facebook gedeel waarna hy selfdood gepleeg het. Hy het vermoed sy vrou wou hom verlaat . . .

Die grusame video was vir sowat 24 uur sigbaar voordat dit van Facebook verwyder is.



Pria Ini Bunuh Anak dan Dirinya di Facebook – Phuket – Wuttisan Wongtalay, pria asal Thailand membunuh bayi per… https://t.co/eTew9XoIst — rusman (@rusmanmanyu) April 26, 2017

Die afgelope Paasnaweek het Steven Stephens , ook bekend as die Facebook-moordenaar, ’n video op Facebook gedeel waarin hy ’n niksvermoedende bejaarde man, Robert Godwin trompop in die gesig skiet. Hy het 48 uur later selfdood gepleeg.

Daar was egter ander gevalle van selfdood op Facebook, en Facebook Live.

Op 30 Desember 2016 hang die 12-jarige Katelyn Davis haar in die voortuin na beweringe dat haar stiefpa haar mishandel.

In Januarie vanjaar het ’n 14-jarige meisie, Nakia Vevant, haarself in haar pleegouers se huis opgehang.

’n Aspirant-akteur, Freddy Jay Bowdy (33), skiet homself in ’n motor in Los Angeles en ’n jong Turk het na sy mislukte verhouding gesê “Niemand het my geglo toe ek gesê het ek gaan myself dood maak nie. So, kyk hier.”



El actor Frederick Jay Bowdy se suicida en directo en Facebook https://t.co/zUbsYv3YBI vía @as_tikitakas — miguel (@enlenguadegato) February 23, 2017

Facebook het verlede maand aangekondig dat daar planne is om regstreekse selfdood-voorkomingsfunksies vir Facebook Live in werking te stel.

“Ons het baie werk wat voorlê en ons sal aanhou om alles binne ons vermoë te doen om sulke tragedies te verhoed,” het Marc Zuckerberg gesê.