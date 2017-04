Vyfjarige sterf ná grusame voorval in gesogte restaurant

Wat ’n gesinsuitstappie na ’n gesogte restaurant moes wees, het grusaam geëindig toe hul vyfjarige seuntjie tussen ’n tafel en ’n muur doodgedruk is.

Die seuntjie (5) was Vrydagmiddag saam met sy ouers op besoek aan Atlanta, Georgia, toe hulle vir ’n ete na die draaiende Sun Dial-restaurant bo-op die 73-verdieping hoë Westin Peachtree Plaza Hotel gegaan het.

Hy het het van sy ouers se tafel weggedwaal waarna hy sowat 1,5 m weg van hulle onverhoeds tussen ’n tafel op die roterende vloer en die restaurant se muur vasgekeer is.

Die spasie tussen die restaurant se vloer, wat deurentyd roteer sodat gaste ’n panoramiese uitsig oor die stad kan hê, en die muur is ongeveer 10 – 13 cm groot. Dit was egter voldoende om die seuntjie tussen die tafel en die muur vas te keer.

Die vloer van die restaurant is wel ontwerp om tot stilstand te kom sodra daar ’n hindernis van een of ander aard opduik, maar teen die tyd wat dit gebeur het, het die seuntjie reeds ernstige kopbeserings opgedoen.

Volgens Atlanta se polisiewoordvoerder, sers. Warren Pickard, sou ’n kind nie regtig weet wat om te doen onder sulke omstandighede nie.

“Dit het sy klein liggaampie saamgepers,” het hy gesê.

Hy is later in die hospitaal oorlede.

Die seuntjie se naam is nog nie bekend gemaak nie. Hy en sy gesin was op besoek van Charlotte in Noord-Carolina toe die tragedie plaasgevind het.

Die restaurant is vir die Paasnaweek gesluit.

Bronne: edition.cnn.com, rtlnieuws.nl, usatoday.com