Vyfjarige skoonheidskoningin word 60 keer gekroon nadat haar ma R476 000 bestee

Hierdie vyfjarige skoonheidskoningin is 60 keer gekroon nadat haar toegewyde ma sowat R476 000 aan haar dogter se weelderige leefstyl bestee het.

Klein Gabriella Roberts, van Pennsilvanië in Amerika, het op vier maande oud die eerste keer aan ’n skoonheidswedstryd deelgeneem en sedertdien meer as 60 sulke wedstryde gewen.

Haar geesdriftige ma, Lacie (27), bestee nie net duisende dollars nie, maar lê ook duisende kilometers af om haar dogter se weelderige leefstyl moontlik te maak.

Oor die afgelope vyf jaar het Gabriella aan meer as 100 skoonheidswedstryde deelgeneem – wat beteken die meeste weke is daaraan bestee om onvermoeid vir die geleenthede voor te berei.

Lacie erken haar dogter se stokperdjie is nie goedkoop nie. Elke skoonheidswedstryd kan die gesin sowat R9 350 uit die sak jaag en ’n uitrusting kan tot R17 000 kos.

Ten spyte van die geldelike uitgawes en streng repetisies hou Lacie vol haar dogter hou van niks meer nie as om haar hare en naels te laat versorg om haar maats te beïndruk.

Lacie sê: “Oor die afgelope vyf jaar het ons duisende aan Gabriella bestee. Dis ’n duur stokperdjie, maar om die glimlag op haar gesig te sien, maak alles die moeite werd.

“Ons het al vir meer as 100 skoonheidskompetisies ingeskryf en haar versameling krone en trofeë is regtig indrukwekkend.

“Gabriella het ’n afrigter wat twee weke voor elke skoonheidswedstryd saam met ons werk. Sy oefen elke dag ’n halfuur lank.

“Die laaste wedstryd waarheen ons was, het altesaam sowat R9 100 gekos, en dit het die inskryfgeld, haar uitrustings en die hotel waar ons gebly het, ingesluit.

“Maar gewoonlik kan elke wedstryd enigiets van R1 300 tot R7 800 kos.

“Op die oomblik is haar wedstrydklerekas sowat R26 000 werd, maar omdat Gabriella so jonk is, ontgroei sy haar rokke taamlik vinnig en daarom verkoop ons dit weer.

“ ’n Nuwe uitrusting kos gemiddeld R2 600, maar Gabriella se duurste een is haar glansrok wat R15 600 gekos het.

“Ek is baie trots op haar. Sy is net vyf en sy het al so baie bereik. Dit verstom my hoe sy met so baie selfvertroue op die verhoog stap en die gehoor se guns wen.”

Lacie self het van jongs af in skoonheidswedstryde belangstel, maar ongelukkig nooit die voorreg gehad om self in te skryf nie.

“Ek het geweet wanneer ek ’n dogter kry, sal ek haar inskryf en dis presies wat ek gedoen het,” sê sy.

“Ek het Gabriella in 2012 vir haar eerste skoonheidswedstryd ingeskryf. Sy was net vier maande oud. Ek het gesien dit word geadverteer en is naby ons. Daar het ek van groter wedstryde uitgevind en dis hoe ons meer betrokke geraak het.

“Ons neem hoofsaaklik aan dié deel wat meer natuurlik is, maar Gabriella laat altyd haar hare versorg en naels verf vir almal waaraan sy deelneem.

“Party van die skoonheidswedstryde vereis ’n talent en daarvoor voer Gabriella ’n staf- en gimnastiekroetine uit waaroor die gehoor gaande is.

“Die pryse is wonderlik. Ek koop selde vir haar speelgoed, want sy wen so baie. Sy het al die jongste poppe wat ’n fortuin sou gekos het om te koop. Gabriella ontvang ook kontantpryse wat gewoonlik sowat R1 300 is, maar die meeste wat sy al gewen het, was R7 475.

“Sy het altyd minstens een ding wat sy vir haarself wil koop, maar ons sit gewoonlik daarvan in haar spaarrekening en belê daarvan in ’n ander skoonheidswedstryd.”

Lacie hou vol die skoonheidswedstryde is net ’n bietjie pret, maar erken dit word soms mededingend.

En Gabriella is vir haar harde werk met ’n indrukwekkende versameling van meer as 60 krone en trofeë beloon.

Lacie sê: “Gabriella het nou vier ultimate grand supreme-titels gewen en drie grand supreme’s. Almal daarvan is ’n taamlike groot ding.

“Al werk Gabriella baie hard, hou ons daarvan om dit prettig te hou. En noudat sy ouer is, neem ons aan sowat ses tot agt skoonheidwedstryde per jaar deel.

“Op die oomblik beplan ons nie om op te hou nie. Gabriella hou van meeding en dit gee haar baie meer selfvertroue om van die wedstrydwêreld deel te wees.”

– Mollie Tracey