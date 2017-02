Vyfjarige seuntjie dood ná ouers hom dwing om kilometers ver in onderklere te hardloop

’n Vyfjarige seun is Maandag langs ’n kanaal in die noorde van Frankryk dood nadat hy luidens berigte gestraf is omdat hy sy bed natgemaak het.

Mirror Online berig die seun, net bekend as Yanis, is gedwing om in die vroeë oggendure met net ’n onderbroek en sokkies aan verskeie kilometers ver te hardloop voor hy ’n hartaanval gekry het.

Die seun is glo gedwing om langs die kanaal te hardloop terwyl sy stiefpa kort agter hom op ’n fiets gery het.

The Sun berig sy stiefpa het die nooddienste gebel nadat die kind verskeie kilometers van hul huis in Aire-sur-la-Lys, naby Saint Omer, inmekaargesak het.

Die verdagte omstandighede waarin die kind gevind is, het die polisie laat vermoed die seun is die aand voor sy dood mishandel, berig Kidspot.

Patrick Leleu, aanklaer van Saint-Omer, het aan die media gesê die uitslae van ’n mediese ondersoek het getoon die seun is “aan verskeie beserings aan die skedel dood waarvan party, maar nie almal nie, met valle ooreenstem”.

Die stiefpa (30) en ma (22) is albei op aanklag van aanranding in hegtenis geneem. Die egpaar, wat sedert 2015 getroud is, is albei werkloos en het geen ander kinders nie.

Die polisie het aan die Franse koerant Le Persien gesê verdere ondersoeke sal gedoen word om die oorsaak van sy dood te bepaal.