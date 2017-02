KYK: Vrou se troetel-luislang seil die vreemdste denkbare plek op haar lyf binne!

Terwyl die meeste mense vierpotiges as troeteldiere verkies, is daar ander wat weer ’n groot liefde vir andersoortige skepsels het – soos slange.

Ashley Glawe van Portland in die deelstaat Oregon is een van hulle. En haar “bestie” is ’n luislang genaamd Bart . . .

Wel, dis nie net haar troeteldier wat effe ongewoon is nie. Ashley is self betreklik eksoties in voorkoms met ’n byderwetse haarstyl, tatoeëermerke, gaatjies in haar gesig en dan natuurlik ’n aansienlike aantal oorringe van verskillende afmetings wat haar ore versier.

Dit sou juis as gevolg Ashley se besondere liggaamversiersels dat Bart op die onmoontlikste plek denkbaar ingeseil het en haar op 23 Januarie in die noodgevalle-afdeling van ’n hospitaal in Portland laat beland het.

Maar wat het gebeur?

Ashley sê sy het vir Bart vasgehou toe die rakker besluit het daar’s ’n uitnodigende gat wat hy kan binneseil. En toe doen hy dit.

Tot Ashley, en vermoedelik ook Bart, se grootste skok was die nuwe gat niks ander nie as die gat in haar oorlel nie!

Alhoewel die gat betreklik groot is, is dit duidelik dat Bart die omvang van sy eie middellyf effe onderskat het en daar sit Ashley met ’n wriemelende unieke oorbel. . .

Sy beskryf die voorval as by verre een van die gekste oomblikke in haar lewe.

Genadiglik kon die dokters glo haar oorlel verdoof voordat hulle dit ’n bietjie meer gerek het. Bart is met ’n soort vet gesmeer en so het beide haar oorlel en haar troeteldier ongedeerd van die voorval afgekom.

Een van haar kollegas het heerlik die spot met haar gedryf nadat alles goed en wel afgeloop het.

Die vermoede bestaan dat Ashley nie ’n voorstaander gaan word van “lewendige” oorringe nie. Dit is in hierdie stadium onseker of sy nog so gemaklik voel om Bart vas te hou . . .