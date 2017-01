Voormalige model sterf weens dodelike siekte wat almal dog is anoreksie

Sy was “klaar gebaklei”.

Sewe jaar gelede was die lewe baie anders vir Lisa Brown. Toe was die voormalige model in haar 20’s. Sy het haar nagraadse studie gedoen, met haar universiteitsliefde getrou en dit geniet om fynproewersetes te kook.

“Ek was opgewek, sosiaal, gesond en lewenslustig. Nou het ek heeltyd pyn, ek’s afhanklik van ander en is die meeste dae tot my huis beperk,” het sy in 2015 aan The Huffington Post gesê.

Maar ná haar 28ste verjaardag het alles verander.

Lisa, van Wisconsin in Amerika, kon geen kos inhou nie en het vinnig gewig begin verloor.

Toe sy haarself weeg, het sy tot haar skok uitgevind haar gewig het binne minder as twee jaar van ’n gesonde 63,5 kg tot net 40 kg afgeneem.

“Ek was so geskok dat ek amper omgeval het. Tóé het ek besef ons moet ’n oplossing vind – ek het vir my lewe gevrees.”

Eers in 2013 is bostandige mesenteriese arteriesindroom (SMA), ’n seldsame toestand waar haar dunderm saamgepers is, by haar gediagnoseer. Dít is wat verhoed het dat haar kos normaal deur haar dermkanaal vervoer kon word.

En nou het Lisa in die ouderdom van 34 haar stryd teen dié toestand verloor.

“Die laaste ding wat ek vir haar gesê het, was: ‘Gaan wees vry,’ ” het haar man, Patrick aan PEOPLE vertel.

“Ek mis haar klaar so baie. Ek wens ek kon haar elke dag sien, maar sy het nou vrede.”

Hy sê sy het haar eie begrafnis beplan.

“Lisa het gesê almal moet helder kleure dra en prettige stories oor haar vertel,” sê hy. “Sy’t selfs bedankingskaartjies gemaak vir almal wat gekom het. Dis pragtig versier en daar’s ’n oop hek daarop.”

Hoewel ’n dundermoorplanting vir SMA-pasiënte ’n opsie is, was dit in Lisa se geval nie moontlik nie omdat sy nie die 9 kg sou kon optel wat nodig was om die operasie te ondergaan nie.

Hoewel pasiënte met hierdie toestand ook teen ’n eetsteuring kan baklei, was dit nie die geval met Lisa nie, sê dr. Matthew Kroh, haar dokter in die Cleveland-kliniek.

“Lisa ly nie aan anoreksie of bulimie nie,” het hy in 2015 aan PEOPLE gesê.

Lisa het ten tyde van haar dood net 34 kg geweeg.

“Vandag is die dag waarop my beste vriendin, my spanmaat, my vrou, eindelik verlos is van lyding en pyn,” het Patrick geskryf op die GoFundMe-blad wat hy geskep het.

“Sy is vreedsaam, omring deur haar familie, hemel toe. Ek sou sê ’n engel het haar vlerke gekry, maar sy was en is meer as ’n engel.”

