Vier verdagtes in hegtenis geneem ná 4-jarige meisie se ontvoering

Marie Eleni Grimsrud (4) is Donderdagoggend deur twee gemaskerde mans uit haar ma se motor gegryp toe sy haar by die kleuterskool in Nicosia, Ciprus, wou aflaai.

Die dogtertjie se ontvoering is in alle waarskynlikheid deur haar Noorgweegse pa, Leif Torkel Grimsrud (49), orkestreer.

InCyprus, die aanlynweergawe van The Cyprus Weekly, het Vrydag bekend gemaak dat vier mans in hegtenis geneem is in verband met Marie se ontvoering.

Drie van die verdagtes is Grieke afkomstig van die eiland. Hulle is onderskeidelik 44, 47 en 39 jaar oud. Die vierde verdagte (33) is van Siriese afkoms.

“Die voertuig – ’n swart Range Rover – wat in besit van die Siriese burger was, is gekonfiskeer om te bepaal of dit by die ontvoering betrokke was,” het ’n polisiewoordvoerder bekend gemaak.

Van die klagte wat teen hulle ondersoek word, sluit in sameswering om ’n misdaad te pleeg, ontvoering van ’n minderjarige, ontvoering en aanranding.

Die verdagtes sal in alle waarskynlikheid vir die volgende agt dae in aanhouding verkeer terwyl hul huise en werksplekke deursoek sal word.

Marie se pa en haar 48-jarige Griekse ma van Ciprus is glo in ’n bittere stryd om toesig oor haar te bekom. Marie self het glo nooit in Noorweë gewoon nie, maar het wel haar pa by geleentheid daar besoek.

Luidens berigte in Noorweë het Leif ’n amptelike versoek aan die Noorweegse owerhede gerig om hom toe te laat om met sy dogter na die land terug te keer. In sy versoek beskryf hy glo Noorweë as Marie se wetlike tuiste.

Die Turkse Cipriese polisie neem ook deel aan die soektog ná gerugte die ronde begin doen het dat hy ’n paar dae gelede in die noorde van die eiland opgemerk is.

Celal Onen van die Turkse Cipriese polisie, het gesê hulle beskou die voorval as ’n humanitêre insident en sal dit ooreenkomstig hanteer. Alle ingang- en uitgangsroete na hierdie deel van die eiland word ook streng gemonitor.

Marie se ontvoering Donderdagoggend is luidens berigte die tweede keer wat haar pa haar wou ontvoer. Tydens ’n vorige poging in Februarie 2016 is drie mans onderskeidelik 29, 40 en 60 jaar oud, in hegtenis geneem nadat owerhede van hul ontvoeringsplan bewus geword het en hulle is in hul spore gestuit.