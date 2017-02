Video wys pa se desperate reddingspoging van sy kind

’n Paniekbevange pa wat op ’n sinkende nutsvoertuig staan, gooi sy kind vir omstanders op die oewer van ’n meer in ’n desperate poging om haar lewe te red.

’n Video wat in Changde, China, opgeneem is van ’n paniekbevange gesin wat op die dak van ’n sinkende nutsvoertuig staan, het vinnig op die internet versprei en reeds derduisende trefslae op YouTube gekry.

Die voorval het op 28 Januarie plaasgevind toe die gesin terugkeer huis toe om die Chinese nuwe jaar te vier.

Volgens bronne moes hulle die veerboot oor die meer neem om by die huis te kom, maar het hul nutsvoertuig tydens die rit in die meer gegly terwyl hulle nog daarbinne was.

Gelukkig kon almal tot op die voertuig se dak klim.

Toe hulle op die dak is, het die pa sy babadogter in sy arms vasgehou en ’n omstander op die oewer gevra om hom met sy dogter te help. Hulle het vir hom geskree om die kleinding vir hulle te gooi.

Intussen was die nutsvoertuig vinnig besig om te sink en die tyd het min geraak – en dis toe dat die man die kind ’n paar meter ver tot in die uitgestrekte arms van omstanders gooi.

’n Omstander het toe gelukkig die kind gevang, maar die pa het toe self in die water geval. Die gesin is gered en hospitaal toe geneem vir ’n ondersoek. Geen besering is aangemeld nie.

Hoewel die pa kritiek ontlok het vir sy besluit op die ingewing van die oomblik, het ander hom verdedig en gesê dis maklik om onder sulke stresvolle omstandighede ’n fout te maak.

Wat sou jy gedoen het?

