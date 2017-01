VIDEO: Tiere verskeur toeris nadat hy hul kamp betree

’n Man is dood nadat hy deur tiere aangeval is toe hy hul kamp by ’n dieretuin in die Ooste van China betree het.

Die man het glo die afgelope Sondag bo-oor die tiere se kamp se heining geklim en na die tiere geloop, wat besig was om te eet. Die voorval het by die Ningbo Youngor-dieretuin in die Zhejiang-distrik van China plaasgevind.

Die groep tiere het die man aangeval, waarna een tier hom weggesleep het. Hy is onder meer in sy nek en kop gebyt.

“Ek het gesien hoe die tier die man aanval. Sy gesig was toe onder die bloed. Elke keer wat hy regop gesit het, het die tier hom weer grond toe gedruk,” het ’n ooggetuie aan die South China Morning Post gesê.

Tot dusver is die man net bekend aan sy van, Zhang. Hy is hospitaal toe gejaag, maar het nie die aanval oorleef nie. Hy was volgens berigte saam met sy vrou, twee jong kinders en ‘n vriend by die dieretuin, maar dit is nie bekend of sy gesin en vriend die aanval aanskou het nie.

Bewaarders het die tiere met klappers probeer verjaag en volgens berigte later een van die tiere geskiet.

WAARSKUWING: Hierdie video bevat beeldmateriaal wat sensitiewe kykers kan ontstel.

Bronne: Metro UK, Telegraph, South China Morning Post.