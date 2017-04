Verstommend! Fiksheidshorlosie verklap wie vrou glo vermoor

’n Man is in hegtenis geneem vir die moord op sy vrou nadat haar Fitbit-fiksheidshorlosie gewys het sy het nog geleef in die tyd dat hy aan polisie gesê het sy is deur ’n inbreker doodgeskiet.







Richard Dabate, charged with killing his wife at their Ellington home in December 2015, will face a judge today https://t.co/kKwg8AopnB pic.twitter.com/0XtnjcK1FS — Hartford Courant (@hartfordcourant) April 17, 2017

Richard Dabate, van die Amerikaanse deelstaat Connecticut, is in April aangekeer vir die dood van sy vrou, Connie. Sy is in Desember 2015 oorlede.

Volgens Richard het hy die polisie gebel nadat ’n frisgeboude man met kamoefleerdrag en ’n masker en ’n diep stem “soos Vin Diesel” s’n hul huis binnegeval en aangedring het op geld, berig BuzzFeed News.

Daarna het die man Connie na bewering doodgeskiet, Richard aan ’n stoel vasgebind en op die vlug geslaan. Richard het aan polisie vertel Connie het pas teruggekeer van ’n spin-klas by ’n plaaslike gimnasium toe die voorval plaasvind, maar haar Fitbit het gewys sy het langer as ’n uur in die huis rondgeloop voor sy dood is.

Verder word berig die polisie het ’n saak gebou deur te kyk na selfoonrekords, Facebook-boodskappe en die feit dat ’n snuffelhond geen bewyse van ’n derde party op die eiendom kon kry nie.

Volgens The Guardian het Richard vyf dae ná Connie se dood meer as R6 miljoen se lewensversekering geeïs, en volgens die Hartford Courant het hy ’n buite-egtelike verhouding gehad.

Hy is op borgtog van meer as R13 miljoen vrygelaat en sal na verwagting Vrydag in die hof verskyn.

Bronne: Hartford Courant, BuzzFeed News, The Guardian