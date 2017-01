Vermeende sekspes staan tereg op 78 klagte nadat tiener haar eie lewe neem

Die verhoor van ’n Nederlandse man wat tereg staan op klagte van onder meer die besit van kinderpornografie, afpersing en ander misdade waarby 34 jong meisies en vyf mans betrek word, het Woensdag begin.

Die man, wat in ’n hof in Amsterdam net as Aydin C. geïdentifiseer word, word ook verbind met die afpersing van ’n Kanadese tienermeisie genaamd Amanda Todd, wat in 2012 as 15-jarige haar eie lewe geneem het.

Sy het voor haar dood ’n video aanlyn gedeel waarin sy verduidelik hoe sy aanlyn geboelie en gedreig is met naakfoto’s van haarself. Die video is miljoene keer gekyk.

Die man het glo op die internet na slagoffers gesoek en homself voorgedoen as ’n jong vrou of seun van 18 wat vriendskappe in kuberkletskamers aangeknoop het. Sodra hy die slagoffer se vertroue gewen het, het hy hulle oortuig om voor hul rekenaar se kamera uit te trek en seksdade uit te voer.

Hy het hulle dan daarmee afgepers om nog seksdade uit te voer en soms geld gevra. Die man het gedreig om die foto’s aanlyn te versprei, aan die meisies se ouers en vriende te stuur en om dit in hul skool uit te lek.

“Die meisies het in sy web verstrengel geraak,” het staatsaanklaers aangevoer.

Hy het glo ’n kaalborsfoto van Amanda aanlyn gedeel en op Facebook gelaai, waar Amanda se skoolvriende dit gesien het.

Hy ontken al die bewerings. Sy slagoffers het glo van so ver soos Australië, Engeland, Kanada en Noorweë gestrek. Hy het gewoonlik jong meisies geteiken, maar ook vyf gay mans van Australië.

Stappe word ook nou gedoen sodat hy aan Kanada uitgelewer kan word, waar hy tereg sal staan op aanklagte wat met Amanda se dood verband hou.

“Dit is bittersoet,” het Amanda se ma, Carol Todd, oor die verhoor gesê. “Dit is bitter, want dit bring al die seer terug wat ek gevoel het toe Amanda gesukkel het en wat ek ná haar dood gevoel het.

“Maar dit is ook soet omdat dit die begin is van ’n proses van geregtigheid wat hopelik ’n uitslag sal bring waarmee ons almal tevrede sal wees.”

