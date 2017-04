United Airlines WEER onder skoot nadat Playboy Bunny se beroemde reusekonyn “geheimsinnig doodgaan” op vlug  

United Airlines het ‘n nuwe skakelramp om die hoof te bied nadat ‘n reusekonyn op een van hul vlugte dood is.

’n Reusekonyn met die naam Simon, wat bestem was om die grootste konyn ter wêreld te word, was op pad na sy nuwe tuiste by ’n “baie beroemde” glansmens.

Op 10 maande oud was die konyn reeds ’n meter lank. Hy was glo van Heathrow in Londen na O’Hare in Chicago op pad nadat ’n ster wat in Amerika woon hom gekoop het.



United's latest PR nightmare: 'Much-loved' giant rabbit found dead after flight to O'Hare – Washington Post https://t.co/8Y6lNDXzT0 pic.twitter.com/lLtg2sgSNO — Rita patel (@prita1681) April 26, 2017

Die voorval het ’n beroering vir die maatskappy versoorsaak wat reeds wêreldwyd in die pekel is nadat ’n video van vlugbeamptes wat ’n 69-jarige passasier van een van hul vlugte af sleep soos ’n veldbrand versprei het. Dr. Dao is met ’n bebloede gesig gelaat nadat werknemers van United hom van ’n oorvol vlug af gedwing het toe hy weier om sy sitplek prys te gee.

Simon se teler, Annette Edwards, ’n voormalige Playboy Bunny, het aan The Sun gesê hy was die grootste konyn ter wêreld naas sy pa, Darius, wat 1,32 m lank is.

“Ons was hartseer om die nuus te hoor. Die veiligheid en welstand van al die diere wat met ons reis is van die uiterste belang vir United Airlines en ons PetSafe-span,” het ’n woordvoerder van die lugdiens aan The Sun gesê.

“Ons is in kontak met ons kliënt en het bystand aangebied. Ons hersien die saak,” het hulle bygevoeg.



United investigating report that giant rabbit died on transatlantic flight: The bunny was being shipped to a… https://t.co/dd2RCFvbit pic.twitter.com/GegB19DKMP — Running Experts (@Running_experts) April 26, 2017

“Iets baie vreemds het gebeur en ek wil weet wat. Ek het al konyne oral in die wêreld gestuur en so iets het nog nooit voorheen gebeur nie,” sê Annette.

“Die kliënt wat Simon gekoop het, is baie beroemd. Hy is ontsteld.”

Dit was vir Annette ’n affêre, want die konynras kos glo ‘n allemintige R85 000 per jaar om aan te hou.

Annette is ook bekend vir haar obsessie met konyne, berig MailOnline. Sy het op ITV se This Morning verskyn nadat sy R170 000 £10 000 aan plastiese snykunde bestee het om soos die strokieskarakter Jessica Rabbit te lyk.

Bronne: Independent, The Guardian , BBC, The Sun