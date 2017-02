Tweetaligheid kan die begin van alzheimersiekte vertraag

Volgens onlangse navorsing kan tweetaligheid help om alzheimersiekte met tot vyf jaar te vertraag.

’n Studie van mense wat aan die siekte ly, het bevind dat diegene wat sedert hul kinderdae twee tale gepraat het, beter skakeling in sleutelgebiede van hul brein het, veral wat “uitvoerende beheer” betref. Tweetaliges het ook minder ernstige simptome getoon as dié wat selde twee tale gepraat het.

Daniela Perani en haar span aan die Vita-Salute San Raffaele-universiteit in Italië het 45 mense wat Duits en Italiaans gepraat het, met 40 mense vergelyk wat net een van die tale gepraat het. Al hierdie mense bly in Noord-Italië en almal het vermoedelik alzheimersiekte.

Die uitslag het getoon dat die groep tweetalige pasiënte gemiddeld vyf jaar ouer was as die eentalige groep. Die deskundiges het ook gemerk dat dit beteken tweetaligheid het ’n groter uitwerking rakende kognitiewe funksionering as ouderdom en opleiding.

Die rede hiervoor is blykbaar dat ’n lewenslange wisseling tussen twee dialekte, en wanneer dit afsonderlik gepraat word, die hoeveelheid witstof ’n hupstoot gee deurdat meer verbindings tussen breingebiede geskep word.

“Hierdie beskermende effekte kan ’n regstreekse gevolg wees van die manier waarop die menslike brein aangepas het by die ‘ekstra poging’ wat verskaf is deur die gebruik van twee of meer tale,” het die skrywers verduidelik. Dit is in Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer.

“Die uitstel van demensie is ’n topprioriteit van moderne samelewings en die huidige in vivo neurobiologiese bewyse kan sosiale programme en intervensies stimuleer om tweetalige en veeltalige opvoeding en die volhouding van die tweede taal by senior burgers te steun.”

Dr. David Reynolds, hoofwetenskaplike by Alzheimer’s Research UK, sê hoewel die studie bewys het dit is voordelig om meer uit te vind oor die positiewe aspekte van tweetaligheid, die resultate nie van toepassing is op diegene wat nie die tale vloeiend praat nie en wat net soms die tweede taal praat.

Hy merk voorts op dat ’n gesonde dieet, gereelde oefening, om nie te rook nie, die matige drink van alkohol en beheer oor cholesterol en bloedsuiker ook ’n rol speel om ons brein gesond te hou soos ons ouer word.

