Tweede poging om 4-jarige dogtertjie te ontvoer, suksesvol

’n Reusesoektog is Donderdagoggend van stapel gestuur nadat die vierjarige Marie Eleni Grimsrud deur twee mans by haar kleuterskool in Nicosia, die Griekse deel van Ciprus se hoofstad, ontvoer is.

Sy is oomblikke voor haar ontvoering deur haar ma by die kleuterskool afgelaai. Twee gemaskerde mans het haar gegryp voordat hulle haar in ’n voertuig geboender het en weggejaag het.



Marie Eleni Grimsrud – who was abducted this morning in #Cyprus. Public can call 1460 or Nicosia CID on 22 802331. https://t.co/Tat9sNexna pic.twitter.com/vO7e69wcsL — in-cyprus (@In_Cyprus) April 27, 2017

Andreas Angelides, polisiewoordvoerder, het gesê ’n lug-, see en landreddingsoektog is onmiddellik van stapel gestuur om die ontvoerders op te spoor.

Onbevestigde berigte dui daarop dat Marie in hierdie stadium by haar pa is; dieselfde persoon wat vermoedelik vir haar ontvoering verantwoordelik is. Intussen is ’n arrestasiebevel uitgereik en hy kan moontlik van ontvoering en aanranding aangekla word.

Dit is onseker waar hy en die vierjarige Marie hulself bevind, maar die eiland word van hoek tot kant gefynkam om hulle op te spoor. Alle moontlike roetes ná en vanaf die eiland word ook gemonitor.

Marie se pa, van Noorweegse afkoms, en haar ma, van Griekse afkoms, is luidens berigte in ’n heftige stryd om toesig oor haar betrokke.

Berigte dui daarop dat die man se naam Torkel Grimsrud is.

Die paartjie het in 2012 in Noorweë getrou, maar ná hul egskeiding het sy met hul dogter na Ciprus gegaan. Sy het wel vir Marie vir ’n besoek na haar pa in 2015 gestuur, maar hy het haar glo nie na haar ma terugstuur nie.

Nadat sekere regsprosesse destyds gevolg is, is Marie wettiglik in die sorg van haar ma teruggeplaas.

Donderdag was na bewering nie die eerste keer dat Marie se pa haar probeer ontvoer het nie. Tydens ’n vorige poging in Februarie 2016 is drie mans onderskeidelik 29, 40 en 60 jaar oud, in hegtenis geneem nadat owerhede van hul ontvoeringsplan bewus geword het.

Volgens CyprusMail was daar in 2016 37 gevalle waar kinders deur een van hul ouers ontvoer en na die buiteland geneem is. Dit is makliker om kinders terug te kry vanaf lande wat die Den Haag-konvensie onderteken het en lid is van die Europese Unie.