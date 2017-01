Twee vas ná terreuraanval in Kanada talle lewens eis

Ses mense is dood en agt beseer toe ’n skietery Sondagaand in ’n Kanadese moskee uitgebreek het.



6 people are dead in a shooting at a mosque in Quebec, police say. Attack is being investigated as act of terrorism https://t.co/i9LGX1Gd6b pic.twitter.com/EtBmLOHhrZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 30, 2017

Justin Trudeau, Kanada se eerste minister, het die voorval in Quebec City as ’n terreuraanval bestempel.



Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017

Volgens getuies het twee gewapende mans in swart klere die gebou ingevaar en wild en wakker op die moskeegangers begin skiet, berig CNN.

Die BBC berig die Kanadese polisie het reeds twee verdagtes in hegtenis geneem in verband met die voorval. Die eerste verdagte is op die toneel in hegtenis geneem en die twee in die omtrek van die voorval. Dit is vermoedelik die enigste verdagtes.



Quebec mosque shooting latest:

• 6 dead, 8 wounded

• 2 arrests

• "terrorist attack" – Canada PM @JustinTrudeauhttps://t.co/Ps6GX7cxD5 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 30, 2017

Na wat berig word, was daar ongeveer 50 mense in die moskee was toe die aanval uitgevoer is.

Na aanleiding van die spanning wat tans daar heers in die VSA, het polisielede in New York vinnig daarop gereageer en plekke van aanbidding onder bewaking geplaas.



Our prayers tonight are with the people of Quebec City as they deal with a terrible attack on a mosque. We must stand together. — Bill de Blasio (@NYCMayor) January 30, 2017

Bykomende bronne: The New York Times, ABC News