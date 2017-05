Twee geliefde dokters grusaam vermoor in hul luukse dakwoonstel

Die twee narkotiseurs, Richard Field (49) en Lina Bolaños (36) is Vrydag grusaam vermoor in hul luukse dakwoonstel op die 11de vloer in Boston in die deelstaat Massachusetts.

Field het in sy laaste oomblikke nog ’n vriend om hulp gesmeek in ’n teksboodskap . . .

Bampumim Teixeira (30) is intussen in hegtenis geneem vir die moorde wat die paartjie se vriende en familie in algehele skok gelaat het. Die vermoede bestaan dat hy die paartjie geken het.

Hy het wild op die polisie losgetrek toe hulle by die toneel opgedaag het nadat hulle ondersoek na ’n moontlike inbreker in die woonstelgebou ingestel het. Skote is heen en weer gevuur en Texeira is gewond. Hy is daarna na die Tufts mediese sentrum geneem vir behandeling.

Hoe hy in die eerste plek toegang tot die gebou verkry het en wat sy motief vir die moord was, is in hierdie stadium nog onseker. Maar die grusame manier waarop Texeira twee gerespekteerde en geliefde mense vermoor het, laat geen twyfel oor wat sy bedoeling daardie noodlottige aand was nie.

Die paartjie se hande was vasgebind en altwee was keel-af gesny. Teixeira het glo nie daar opgehou nie. Hy het na bewering ook ’n weerwraakboodskap in bloed op die woonstel se muur geskryf.

Bolaños het aanvanklik ’n chirurg oorgenooi vir aandete Vrydagaand, maar dit later uitgestel omdat Field nie goed gevoel het nie.

Intussen het Teixeira se gewese meisie beweer hy het haar op 22 April gebel. Tydens dié vreemde oproep sou hy glo beweer dat sy hom nie weer gaan sien nie omdat hy nie beplan om nog lank te leef nie. Hy het na bewering ook gesê dat hy niemand seer sou maak nie.

Teixeira het twee bankrowe (2014, 2016) op sy kerfstok. In albei rooftogte sou hy ’n vuurwapen gehad het, maar volgens die kassiere dit nooit rondgeswaai nie. Hy is onlangs vrygelaat nadat hy nege maande tronkstraf vir die rooftogte uitgedien het.

Bronne: bostonglobe.com, foxnews.com, bbc.com