Tragiese gevolge toe spoedvraat teen 320 km/h met passasier op snelweg jaag – kyk video

’n Blitsvinnige pretrit in ’n luukse vuurwa op ’n snelweg in China het Saterdag noodlottige gevolge gehad.

Die bestuurder van die Audi R8 V10, ’n witwarm vuurwa wat jou maklik meer as R4,6 miljoen uit die sak kan jaag, het roekeloos deur die verkeer gevleg.

Boonop was daar nog iemand saam met hom in die motor om die “prestasie” op video vas te lê.

Die naald het 320 km per uur gewys. Op verskeie webtuistes word dié spesifieke model se topspoed as meer as 330 km per uur aangedui, hoewel ’n beweerde toetslopie die naald by 337 km per uur laat kuier het.

Dit is onseker hoe lank die rit geduur het. Maar die videogreep kom kort en brutaal tot ’n einde.

Die motor is verpletter. Dit kan afgeskryf word. Maar die twee lewens wat deur hierdie fout geëis is, sal nooit vervang kan word nie.

Was dit werklik die moeite werd om die toere so ver op te jaag?