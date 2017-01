Suid-Afrikaner gesoek ná skietdood van Britse sakeman in Bangkok – kyk video

’n Suid-Afrikaanse man en sy Britse medepligtige word deur die Thailandse polisie gesoek ná die skietdood van ’n Britse sakeman vroeër vandeesweek.

Volgens die Bangkok Post is Tony Kenway (39) is in sy rooi Porsche Cayenne in die stad Pattaya, ’n bekende toeristebestemming aan die Thaise kus, doodgeskiet.

Tony was die afgelope sewe jaar in Thailand woonagtig en het vier jaar gelede met Somporn Kenway getroud.

Volgens die Pattaya Daily-koerant het Tony ‘n rekenaarbesigheid gehad. Hy is na bewering gereeld deur die polisie in hegtenis geneem omdat hy sonder ’n werkspermit in die land gewerk het het.



Die Bangkokse dagblad Kom Chad Luek het berig die polisie soek na twee buitelanders, Miles Dickens Turner van Brittanje en Abel Caldeira Bonito, glo van Suid-Afrika. Die twee verdagtes het na bewering kort ná die moord Kambodja toe gevlug via die provinsie Trat.



Beeldmateriaal van die insident wys hoe die slagoffer na sy sportmotor loop en inklim.

Een verdagte is kort op sy hakke en ruk die bestuurderkant se deur oop. Hy vuur ’n enkele skoot in Kenway se kop af, hardloop na ’n wagtende motorfiets gehardloop en spring agterop voordat die twee verdagtes wegjaag.

’n Koeël en sigaretstompie is op die toneel gevind en ingestuur vir forensiese toetse.

Daar word verder berig Kenway het glo ondermeer ’n onwettige dobbelwebtuiste bestuur het en het onlangs konflik gehad met ’n groep buitelanders in die stad.

Die Pattaya Daily News berig voorts dat Tony ’n oproepsentrum bedryf het en dat hy buitelandse beleggers se arm probeer draai het om in Thailand te belê.

Van die beleggers het na bewering aansienlike bedrae as gevolg daarvan verloor. Tony is na bewering in 2016 gearresteer en op borgtog vrygelaat. Daar word voorts beweer dat die luukse motor waarin hy doodgeskiet is, ’n gehuurde motor was.