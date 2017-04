Studie wys hoe troeteldiere tuis babas gesond help hou

Hulle is nie net onselfsugtige metgeselle, oppassers of ’n bron van groot vermaak nie. ’n Fassinerende studie uit Kanada bevestig nou troeteldiere tuis is uit die staanspoor goed vir jou kinders.

Diere help as’t ware al vandat die baba nog in die baarmoeder is ’n belangrike grondslag lê vir die spruite se latere gesondheid. En dit nogal om ’n heel onverwagte rede.

Nee, dit gaan nie soseer daaroor dat hulle byvoorbeeld ma en baba laat lag en goed voel nie; dit het eerder daarmee te make dat Wagter en Kiets nie van die skoonste is nie . . . as jy hulle nou so onwetenskaplik wil beoordeel.

Jy kan maar sê daardie “mikro-ekosisteme” wat jou harige vierbeenvriende saam karwei, dien tydens die kleingoed se vroeë ontwikkeling as ’n doepa.

Navorsing van die Universiteit van Alberta het gewys babas uit gesinne met troeteldiere (in dié geval was 70 persent honde) toon beduidend hoër vlakke van mikrobes wat met ’n laer risiko vir allergieë en vetsug vereenselwig word.

Dié studie is gelei deur Anita Kozyrskyj, ’n pediatriese epidemioloog en topnavorser oor ingewande-mikrobes (mikro-organismes of bakterieë wat in die spysverteringskanaal van mense en diere voorkom).

Dit bou voort op twee dekades van navorsing wat gewys het kinders wat naby honde grootword, is minder vatbaar vir asma. Die teorie is dat blootstelling aan vuilheid en bakterieë, byvoorbeeld in of aan jou brak se pels of pote, heel aan die begin van jou kind se lewe vroeë immuniteit kan skep.

In hul jongste studie het Anita-hulle bevind blootstelling aan troeteldiere selfs terwyl babas nog in die baarmoeder is (onregstreeks deur die ma), of tot hulle drie maande oud is, verhoog die voorkoms van die bakterieë Ruminococcus en Oscillospira, wat onderskeidelik met verminderde kinderallergieë en minder gewigsprobleme verbind word.

Die voorkoms van dié twee soorte bakterieë kan verdubbel met ’n troeteldier in die huis. Ongebore of pasgebore babas word dus ook dikwels daaraan blootgestel deurdat die mikrobes van troeteldier na ma na kind oorgedra word. Selfs al besluit ’n gesin dus net voor die vrou kraam om ’n troeteldier weg te gee vir aanneming, en dit sal hartseer wees, “kan die oordrag van die gesonde mikrobioom steeds plaasvind”, verduidelik Anita-hulle.

Volgens hul navorsing het dié immuniteithupstoot ook voorgekom by drie geboorte-scenario’s wat gewoonlik met swakker immuniteit verbind word: keisersnee, antibiotika gedurende geboorte en ’n gebrek aan borsvoeding. Troeteldiere tuis het daarby die waarskynlikheid van die oordrag van ’n bakterie tydens geboorte verhinder. Dit word andersyds met siektes soos longonsteking by pasgeborenes vereenselwig.

Dis nog te vroeg om te voorspel of dié navorsing ook tot die ontwikkeling van nuwe middels kan bydra, maar Anita sluit nie die konsep van “ ’n hond in ’n pil” uit nie.

“Dis nie vergesog dat die farmaseutiese bedryf ’n aanvulling uit dié mikrobiome sal probeer skep nie, baie soos wat hulle in die geval van probiotika gedoen het.”

Bronne: University of Alberta, Microbiome Journal