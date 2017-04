Slegte nuus vir dié wat na Australië wil emigreer

Dinge het pas moeiliker geword vir diegene wat hoop om na Australië te emigreer.

Dié land se eerste minister, Malcolm Turnbull, het vroeër die week strenger maatreëls aangekondig wat dit moeilker sal maak vir buitelanders om in Australië te gaan werk, asook vir dié wat reeds daar werk om burgerskap te kry.

Die doel van die besluit is om voorkeur te gee aan Australiese waardes en werkgeleenthede vir Australiërs, het hy gesê.

Die regering verwyder nou die 457-visum wat ’n gewilde opsie vir buitelanders is. Dit stel buitelanders in staat om vir ’n maksimum van vier jaar in die land te kom werk. Baie doen in daardie tyd aansoek vir permanente verblyfreg in Australië.

News.com.au berig dat daar tans 95 000 mense in Australië met dié visum werk.

Waar tydelike werkers na ’n jaar van permanente verblyf kon aansoek doen vir burgerskap, is dit nou verhoog na vier jaar.

Die 457-visum word geskrap en vervang deur twee ander tydelike visas met strenger vereistes wat sal fokus op gespesialiseerde vaardighede.

Van die nuwe vereistes is beter vaardigheid in Engels as wat tans van aansoekers verwag word. Hulle sal ook moet kan bewys dat hulle hulself met Australiese waardes en beginsels vereenselwig.

Die 457-visum het ook ’n lys van beroepe bevat waarvoor buitelanders kan aansoek doen indien ’n werkgewer bereid is om hulle te borg sodat hulle in die land kan kom werk. Dié lys van 651 beroepe is nou verkort na 435 beroepe vir die twee nuwe visas, waarvan een sal geld vir vier jaar en die ander vir twee jaar.

Van die beroepe wat verwyder is (en nou net beskikbaar sal wees Australiese burgers) sluit in: ’n jokkie, speurder, polisieman en sanger.

Uit die lys van lande met die meeste aansoeke vir Australiese werksvisums lê Suid-Afrika in die veertiende plek en Indië in die eerste plek, het Quartz berig.

Bronne: Quartz, BBC, News.com.au, Australian Department of Immigration and Border Protection.