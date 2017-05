SKREEUSNAAKS! Video wys hoe man tevergeefs sy voertuig uit die sand probeer grawe

’n Man wat foto’s wou neem van sy spoggerige wit sportnutsvoertuig in die see, se poging het letterlik gesink.

Die man het na Island Beach State Park in New Jersey gery en uitgeklim om ’n foto van sy voertuig binne die see te neem.

Die kar het egter begin sink as gevolg van sliksand terwyl branders woes teen die kar geslaan het.

Hy haal dan naarstigtelik ’n graaf uit en begin sy voertuig uit die sand grawe – sy pogings was egter tevergeefs.

Hulp het later opgedaag en ’n wegsleep maatskappy het die voertuig sonder moeite bevry.

Fox10phoenix het die video op hul Facebookblad gedeel en is al meer as 380 000 gekyk.

Bronne: Mail Online.co.uk, NBC Washington.com, fox10phoenix.com.