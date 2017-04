Skokkende videos: Moontlike reeksmoordenaar deel moord van slagoffer op Facebook

Hy is Steve “Stevie” Stephens van Cleveland, Ohio, en hy spog dat hy reeds 13 mense vermoor het – en reg is vir nommer 14!

’n Reuse-soektog is van stapel gestuur om die man vas te trek wat ’n bejaarde man koelbloedig doodgeskiet het. En die moord op Facebook gedeel het . . .

In ’n bewerige video waartydens Steve al swetsend gehoor kan word, klim hy uit sy motor en stap na ’n bejaarde man wat ’n inkopiesak dra.

Hy vra die man of hy hom ’n guns kan doen. Hy vra die man, nou bekend as Robert Godwin (74) of hy ’n naam kan sê. Die naam is Joy Lane.

Toe Robert die naam vraend herhaal, is Steve se antwoord: “Sy’s die rede vir wat nou met jou gaan gebeur.”

In die video kan gesien word hoe Robert die inkopiesak voor sy gesig probeer hou, waarskynlik omdat Steve in hierdie stadium sy vuurwapen op hom gerig het.

Robert Godwin se familie het hul skok en hartseer op Facebook gedeel. Luidens berigte het die familie so pas saam ’n ete geniet.

“Hy’s ’n goeie man, hy sal vir jou die klere van sy lyf af gegee het,” sê die man terwyl die vrou wat hy vertroos bly sê dit “voel of my hart gaan stop.”

In ’n video wat deur Steve gedeel is, maak hy ’n oproep na vermoedelik ’n vriend waartydens hy sê dat hy “opgef*k” het.

Tydens die oproep sê hy dat hy baie opgeboude woede en frustrasie ervaar.

“Ek het geknak. Ek het net geknak. Ek het 13 mense doodgemaak en ek gaan aanhou om dit te doen tot waar ek gevang word.”

Ná die oproep volg die volgende bloedstollende woorde: “Ek werk aan nommer 14 terwyl ons praat.”

Vuurwapens is iets wat Steve meer as genoeg van weet.

Hy beskryf hom as iemand wat 37 jaar oud is, wat nog altyd ’n monster was en iemand wat die hele tyd homself moes bewys. Hy beweer ook dat hy altyd aan die ontvangkant van almal se grappe is.

Steve het by Beech Brook, ’n gedragsgesondheidsentrum vir kinders, gewerk. In sy video sê hy ewe lakonies: “Terloops, ek gaan nie môre by die werk wees nie.”

Uit sy monoloog blyk dit dat die naam wat Robert moes herhaal, inderdaad dié van ’n meisie was by wie Steve gebly het. Tot Vrydag. En toe besluit hy hy kon dit nie meer vat nie.

“Hier’s ek nou, besig met die slagting van “motherf*ckers”. Hy kom geirriteerd voort terwyl hy beweer mense glo nie dat hy die waarheid praat nie. “Sien, ek moet myself alweer bewys,” sê hy en dui aan dat hy weldra weer sal kommunikeer.



Waarskuwing: Kru taal



In dié video, na bewering ook deur Steve gedeel, verduidelik hy hoekom hy mense gaan doodmaak.

“Sy het my gek gemaak. Ek het gedobbel en alles verloor. Ek het nie meer keuses nie.

“Ek het ook vir my ma vertel dat ek ’n moordlustige soort van gemors is, maar sy gee nie om nie. Niemand gee ’n f*k om vir my nie. . . dis hoekom mense vandag gaan sterf.”

Hy eindig sy swetsende relaas af met die dreigement om Grieke volgende te teiken.

En weer eens blameer hy Joy Lane én sy ma, Maggie Green, vir wat hy beplan.

Joy is na bewering in beskermende aanhouding.

Steve se Facebook-blad is intussen gesluit. Hy is sover bekend nog op vrye voet. In die sosiale media staan hierdie grusame voorval reeds as die Joy Lane-slagting bekend

