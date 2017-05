Skokkende statistiek wys meisies hou op oefen teen 9 – en dis hoekom

Skokkende nuwe statistiek toon twee uit drie meisies hou teen die ouderdom van nege op met oefen.

Ons almal weet hoe swaar dit is om daagliks tyd in te ruim om te oefen. Baie van ons moet ons aandag tussen ons werk, lewensmaat, kinders en sosiale verpligtings verdeel.

Maar omdat ons weet oefening is goed vir ons liggaam en gees, trek ons ons drafskoene aan, gryp ons sportsak en doen die moeite.

Ongelukkig kan dieselfde nie van jong meisies gesê word nie. Hulle hou teen ’n ontstellende koers op met oefen.

Navorsers aan die Universiteit van Bristol het na die verskil tussen die geslagte gekyk wat fiksheid betref, en bevind dit tree veel vroeër in as wat voorheen vermoed is.

Die span het 1 300 kinders vir die eerste keer op vyf en ses jaar ’n week lank in hul eerste skooljaar beoordeel.

Dieselfde kinders is drie jaar later weer bekyk. Hierdie keer het die navorsers met ’n versnellingsmeter, ’n toestel wat beweging bespeur, gemeet hoe onaktief hulle geword het.

Hulle het bevind twee derdes van die meisies kry nie ’n uur se liggaamlike oefening per dag nie en voldoen dus nie aan die aanbevelings van die hoof mediese beampte nie.

Die seuns het beter gevaar, maar meer as ’n derde het nie die aanbevole daaglikse aktiwiteit behaal nie.

“Die meisies het op laerskool minder selfvertroue gehad namate hulle ouer geword het,” sê die hoofskrywer, Russ Jago.

“Hulle sien seuns word baie aktief en is geneig om baie goed in sokker en rugby te wees, en dikwels trek die meisies effens terug en voel minder in staat om so aktief te wees.

“Ons moet regtig ’n plan maak om meisies se selfvertroue wat liggaamlike aktiwiteit betref aan te help, en hul vaardigheidsvlakke op te bou.

“As hulle byvoorbeeld nie ’n bal kan vang nie, sal hulle meer waarskynlik ophou sport beoefen. Ons moet ook toesien dat die klem meer op die lekkerte en minder op mededinging val.”

Die span stel voor skole oorweeg Zumba-klasse en aan-aan op die speelterrein om meisies aan die beweeg te kry. Hulle meen ouers moet saans en naweke toesien dat hul kinders oefen.

– Cover Media