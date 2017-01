Skokkend: Vrou en seun los man wat aan demensie ly glo in vreemde land

Roger Curry (76) van Los Angeles, Amerika is in 2015 deur sy vrou, Mary Jo, en seun, Kevin, na Engeland geneem.

Maar toe “vergeet” die twee Roger oënskynlik in ’n parkeerterrein tydens hul besoek aan die land. Dit sou dalk nie so erg gewees het nie, maar Roger ly aan demensie. Hy het kwalik geweet wie hy is en waar hy homself bevind.

En sy vrou en seun het dit glo ook goedgedink om hom sonder enige identifikasie agter te laat.

Kevin ontken hulle het hom doelbewus agtergelaat. Volgens hom was hulle op vakansie in Engeland toe sy pa in die hospitaal opgeneem moes word. Hy beweer hy het ’n vriend gevra om sy pa daarheen te neem.

Volgens berigte is Roger egter by ’n bushalte in Hereford in die geselskap van twee mans gevind. Hulle het ’n verbygaande ambulans gestop vir hulp. Een van die twee mans het na bewering Amerikaans geklink. Terwyl die paramedici bystand aan Roger verleen het, het die mans verdwyn.

Intussen kon die paramedici net een keer hoor dat Roger sy eie naam gesê het. En toe niks verder nie.

Roger is in ’n versorgingsoord opgeneem waar hy as Roger aangespreek is. Die personeel was nie seker of dit wel sy eie naam, of dalk net ’n naam was wat in sy geheue vasgesteek het nie.

Weke het maande geword. Roger sou in alle waarskynlikheid ook nooit opgespoor word nie.

Maar vier maande nadat Roger by die bushalte gevind is, het die West Mercia-polisie in Maart verlede jaar hul soektog na antwoorde internasionaal uitgebrei.

Sers. Sarah Bennett van die West Mercia-polisie het Roger as ’n “sagte mens, maar net baie verlore” beskryf.

Sy het lief geword vir die man wat gek was oor sjokoladekolwyntjies en so nou en dan ’n glasie sjerrie saans geniet het.

Debby Cocker het na vore gekom met ’n ou foto van ’n skooljaarboek van 1958. Daar was die antwoord: ’n 18-jarige Roger Earl Curry, student aan Edmonds Hoërskool in die deelstaat Washington.

BBC-ondersoekers het met behulp van die inligting op ’n afgebrande huis in ’n welgestelde buurt in Los Angeles afgekom.

Die bure het Roger as ’n verpleër geïdentifiseer wat saam met sy vrou en twee kinders in die huis gebly het.

Terwyl Roger deur verskeie bure as ’n “wonderlike, sagte man” beskryf is, was daar nie baie mooi goed oor hul seun Kevin gesê nie. Hy het in ’n stadium as hul versorger opgetree, maar ’n tydjie voor die drietal Engeland toe is, was Kevin allesbehalwe welkom by die gesin se huis.

“Jy kon Kevin enige uur van die nag aan hul deur hoor hamer terwyl hy die huis probeer binnegaan.

“Hy het op hulle gegil en gevloek, in so ’n mate dat ons bekommerd was vir hul welstand,” het ene Zania aan die BBC-joernalis Darragh MacIntyre gesê.

Roger en Mary Jo se huis het in 2014 afgebrand en is deur die plaaslike owerheid afgekamp. Die bure het gedink Roger en Mary Jo het weggetrek.

Maar in Augustus 2015 het die buurman Jerry Maiques iets verstommends gesien. Hy het Roger doelloos agter die versperring sien rondloop. Toe tref hy Mary Jo aan waar sy op ’n opblaasmatras agter die afgebrande huis lê.

Hoe het die huis afgebrand? Dit was 32 °C en die paartjie was agter slot en grendel toegesluit. Die vermoede bestaan dat Kevin daarvoor verantwoordelik was. Hy is nie vervolg nie omdat Mary Jo gesê het sy was vir die brand verantwoordelik.



Kevin Curry's father Roger and mother Mary Jo picture https://t.co/y7UH0lCelV pic.twitter.com/yqhIJRw1GB — infowe (@infowe) January 31, 2017

Drie maande later is Roger in Hereford, Engeland, in die vreemde agtergelaat.

Volgens dokumente wat by die hof in Los Angeles ingedien is, word beweer: “Laat in 2015 is mnr. Curry stilletjies na Engeland geneem deur sy vrou, Mary Curry, en sy seun, Kevin Curry, en daar agtergelaat.”

Tot dusver kon Kevin nog nie verduidelik hoekom hy sy pa agt maande lank in Engeland gelos het nie.



Son dementia suffering father Roger Curry threatened him https://t.co/AxxqvndHP0 — John Muriango (@juanmuriango) January 31, 2017

Roger en Mary Jo se dogter, Jeanette (27), was glo salig onbewus daarvan dat haar pa in Engeland agtergelaat is. Haar grootste kommer nadat sy die nuus verneem het, was dat hy na Los Angeles teruggebring sou word. Volgens haar was hy “gesond en veilig” in Engeland.

In Julie verlede jaar, agt maande nadat hy in Engeland agtergelaat is, is Roger weer stilletjies na Amerika teruggevlieg.



Abandoned: Roger Curry was flown back to America eight months after being dumped by Kevin and Mary, both … https://t.co/oQ7nQso9Nu — cousu main (@cousu_main) January 31, 2017

Hy is nou in ’n versorgingsoord in Los Angeles naby sy afgebrande huis.

Vanweë die hoë koste verbonde aan die versorging van bejaardes in Amerika, is dit glo nie ongewoon dat bejaarde mense by hospitale gelos word nie. Dit staan as “granny-dumping” bekend.

Bronne: theguardian.com, nydailynews.com, bbc.com, foxnews.com