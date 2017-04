Sexy misdadiger weer aangehou – en dié keer is dit nie sy skuld nie!

Jeremy Meeks het, met sy deurdringende blou oë, fyn besnede ken en treffende gelaatstrekke, die titel “mooi skelm” ingeoes nadat sy gesigsfoto in 2014 deur die polisie-afdeling van Stockton vrygestel is.

Hy is skuldig bevind aan die onwettige besit van ’n vuurwapen en is tot 27 maande tronkstraf gevonnis.

Jeremy het vroeg in 2016 uit sy tronksel gestap en binne-in ’n loopbaan as model.



Workin’ it A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Mar 15, 2017 at 4:54pm PDT

Maar dit lyk asof die voormalige tronkvoël nie aan sy troebel verlede kan ontsnap nie.

Jeremy het by die Heathrow-lughawe opgedaag vir die bekendstelling van ’n tydskrif waarin hy verskyn, maar moes toe maar weer die lang reis terug huis toe, New York toe, aanpak nadat beamptes hom aangehou het.



‘Hot felon’ Jeremy Meeks is DEPORTED from the UK less than eight hours after he landed for a fashion shoot https://t.co/CyBAfTr83C pic.twitter.com/iurmZbN3Qp— Daily Mail US (@DailyMail) April 25, 2017

Volgens Jim Jordan, sy bestuurder, was Jeremy se dokumente in orde, maar die beamptes wou hom eenvoudig nie toelaat om die Land van die Koning binne te gaan nie. Hy is na bewering vier ure lank ondervra, sy vingerafdrukke is geneem, hy is poedelnakend deursoek en daarna toegang tot die land geweier.

“Dit was sy eerste besoek aan Londen en hy was uiters opgewonde, dit was sy groot debuut,” het Jordan gesê. “Hy was op die regte pad vir dit wat ons voel sy nuwe lewe sou wees. Nou is hy baie hartseer. Dit is hopelik net ’n terugslag en sal hy in staat wees om terug te keer hiervandaan.”

Bronne: Independent.co.uk, metro.co.uk.