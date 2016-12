Seun (10) vermink ná dokter se hand gly tydens besnydenis

’n Deel van ’n jong seun se penis is afgesny nadat ’n roetine-besnydenis by ’n “ongeregistreerde kliniek” lelik skeefgeloop het.

Die seun (10), wie se naam nie bekend gemaak is nie, is 20 Desember ingeboek vir ’n besnydenis by ’n kliniek net buite Maleisië se hoofstad Kuala Lumpur.

Volgens berigte het alles goed verloop, tot die dokter se skalpel, wat met ’n laser werk, gegly het en ’n deel van die seun se penis morsaf gesny is.

Metro berig die seun se pa het rustig buite die prosedure-kamer gesit en wag, toe mediese personeel hom inlig sy seun se penis is per ongeluk vermink.

Die tienjarige is inderhaas na ’n hospitaal in Kuala Lumpur gehaas waar ’n spesialis daarin kon slaag om die twee dele van sy penis weer bymekaar te voeg.

Daar word gesê dat die dokter wat die prosedure uitgevoer het meer as 21 jaar se ervaring in die mediese bedryf het. Die kliniek, wat self al 15 jaar lank besigheid doen, was wel nie geregistreer by Maleisië se gesondheidsraad nie.

Intussen het die dokter ’n verslag saamgestel oor wat presies tydens die prosedure gebeur het, en volgens hom was dit ’n ongeluk.

Die seun se pa het wel ’n klag by die polisie ingedien.

Maleisië beskik oor ’n groot Moslem-gemeenskap waarin jong seuns gewoonlik voor of op tienjarige ouderdom besny word.

