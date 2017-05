Selfie saam met vriende kos jong man se lewe

’n Man van 26 het oor die naweek verdrink nadat hy vanaf ’n klip gegly en in ’n dam geval het terwyl hy selfies tydens ’n uitstappie met vriende in die Matopo nasionale park in Zimbabwe geneem het.

Volgens die staatskoerant Chronicle is Tichawana Nyamande se liggaam Maandag, ná die tragedie op Sondag, uit die Maleme-dam gehaal.

Tichawana het gegly en in die dam geval terwyl hy selfies met die water in die agtergrond geneem het. Hy het sy kop teen ’n klip gestamp en sy bewussyn verloor, het die berig gelui.

Sy vriende se pogings om hom te red, was onsuksesvol. Hulle het die saak by die polisie aangemeld.

’n Man van die Bulilimamangwe-distrik in Plumtree is in Februarie doodgetrap toe hy en twee vriende selfies saam met olifante probeer neem het.

Moses Ndlovu (31) en sy vriende, Methuseli Sibanda en Magezi Nyathi, het glo drie olifante in ’n bosagtige gebied gewaar en “hulle na ’n oop kol toe probeer dryf sodat hulle foto’s saam met hulle kon neem”.

Die olifante – twee koeie en een bul – het egter na hulle gehardloop en die drie mans het van die toneel gevlug.

Hulle het in verskillende rigtings gehardloop met die olifante wat hulle jaag.

Die bul het egter vir Moses ingehaal en hom doodgetrap terwyl sy twee vriende ongedeerd daarvan afgekom het.

’n Verbyganger het die volgende dag op Moses se liggaam afgekom.